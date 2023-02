Bilancio positivo del primo incontro del ciclo di incontri dal titolo "San Marino verso l'Europa"

Bilancio positivo del primo incontro del ciclo di incontri dal titolo "San Marino verso l'Europa".

Il 31 gennaio 2023 si è tenuto il primo dei sei incontri dell’iniziativa “San Marino verso l’Europa” patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e organizzata da SUMS in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino. La finalità di tale iniziativa risiede nella volontà di rendere partecipe la cittadinanza riguardo le caratteristiche e gli sviluppi del negoziando Accordo di Associazione di San Marino, Monaco e Andorra con l’Unione Europea. Il primo appuntamento ha affrontato il tema della dimensione politica di tale intesa e ha visto la partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e dei tre ex Segretari di Stato, Antonella Mularoni, Pasquale Valentini e Nicola Renzi che nelle legislature precedenti hanno gestito il negoziato. La serata è stata moderata dal Professore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino Michele Chiaruzzi. I relatori hanno ripercorso i principali passaggi e momenti decisionali di questo percorso volto a garantire a San Marino una maggiore integrazione europea. Sono quattro i Governi che si sono alternati dall’avvio del confronto condividendo gli stessi obiettivi. La condivisione degli intenti politici in tale direzione, nonostante la diversa appartenenza politica, e le diverse composizioni delle coalizioni di maggioranza che hanno guidato il paese dimostra quanto questo sviluppo sia fondamentale e voluto al fine di garantire sviluppo e benessere per la Repubblica. Le fasi negoziali, volte al raggiungimento della conclusione dell’Accordo, hanno visto alternarsi confronti tecnici e politici; nell’ultimo periodo l’intensificazione dell’approccio politico ha consentito un’accelerazione dei negoziati e una maggiore sensibilità dell’Unione Europea a tenere conto delle caratteristiche e peculiarità di San Marino. L’Accordo di Associazione tra l’Unione europea e San Marino è importante e, come lo stesso Vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič in visita ufficiale in Repubblica lo scorso 20 gennaio 2023 ha affermato e sottolineato, rappresenta uno degli accordi più completi e ampi dato il livello di relazioni già esistenti. Il Segretario di Stato ha inoltre confermato la volontà di addivenire alla conclusione dell’Accordo entro la fine del 2023, concentrandosi sulla collocazione non solo geografica ma anche politica, economica, commerciale, culturale e sociale che la Repubblica presenta, ossia all’interno di uno Stato Membro e, più in generale, all’interno dell’Unione europea. L’incontro è terminato con l’invito alla partecipazione ai successivi incontri programmati che avranno luogo a Palazzo SUMS; il secondo appuntamento che affronterà la dimensione giuridica dell’Accordo si terrà lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 20:45 e vedrà quale relatore il Professore Edoardo A. Rossi, docente di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di San Marino.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: