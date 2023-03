Bilaterale Santanchè – Pedini Amati sul Turismo

Si è tenuto oggi a Roma l'incontro bilaterale fra il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Tra i temi trattati, lo sviluppo del Tavolo Territoriale sul turismo, che coinvolge la Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino e il Ministero del Turismo italiano e 119 comuni dell’Emilia Romagna e Marche con le due Regioni, e la collaborazione per la realizzazione del Congresso Europeo sul turismo accessibile dell’Organizzazione Mondiale del Turismo che si terrà a San Marino. Piena condivisione di intenti anche sulla candidatura di Roma ad Expo2030, che ha già ricevuto l’appoggio di San Marino, confermato dal Segretario Pedini Amati.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): "L'incontro con il Ministro Santanchè si è rivelato cordiale e proficuo. Abbiamo discusso temi di reciproco interesse e ci siamo soffermati sulla collaborazione Italia-San Marino nell'ambito degli organismi internazionali. Sono lieto che il Ministro abbia riconosciuto la bontà del progetto TTT - The Lovely Places. Ho provveduto ad invitare il Ministro Santanchè a San Marino, auspico si possa organizzare presto una sua visita ufficiale.

c.s. Segreteria di Stato Turismo