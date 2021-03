Bilaterali del Segretario di Stato Beccari: UE, Croazia, Qatar e Oratore Ufficiale, Angelo Borrelli

Il rapporto di San Marino con l’Unione europea è stato al centro del colloquio tra il Segretario Beccari e l’Ambasciatore dell’Unione europea, S.E. Alexandra Valkenburg. Ripercorse ampiamente le principali tappe pertinenti all’Accordo di associazione tra la Repubblica e l’Unione europea, ricapitolando altresì i principali obiettivi futuri relativi alle modalità di integrazione della realtà sammarinese nel contesto europeo, da portare sul tavolo negoziale. Tra i temi al centro della cordiale discussione, anche la possibilità per San Marino di entrare a far parte dei sistemi europei relativi al Digital Green Certificate entro l’estate. La riunione è successivamente continuata alla presenza del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, e il Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi, convenuti a Palazzo Begni per discutere le rispettive incombenze rispetto all'Accordo di associazione, visto da tutti come imprescindibile alla realizzazione di una integrazione di San Marino nel mercato unico europeo. Successivamente il Segretario di Stato Beccari ha incontrato l’Ambasciatore croato, S.E. Jasen Mesić. Oltre a una ricognizione dei principali temi inerenti al rapporto bilaterale e multilaterale, l’Ambasciatore Mesić ha ringraziato le istituzioni e i cittadini sammarinesi, personalmente e a nome del Ministro degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica di Croazia Gordan Grlić Radman, per il concreto supporto offerto in seguito al terremoto che ha colpito i territori a sud di Zagabria e la città di Petrinja il 29 dicembre scorso. È infatti stata trasmessa alla Croazia una significativa donazione, oltre alla consegna di un container abitativo di emergenza in favore degli sfollati in seguito al sisma. L’Ambasciatore si è detto estremamente grato alla Repubblica e ai suoi cittadini, con una menzione speciale per il supporto offerto dalla Protezione Civile sammarinese, per il gesto di solidarietà internazionale, che va a rafforzare la cooperazione tra i due Stati amici per quel che concerne l’assistenza di fronte a eventi tragici e improvvisi. Il Segretario Beccari, in seguito, ha incontrato l’Ambasciatore del Qatar, S.E. Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki al Jehani. Al centro del colloquio con l’Ambasciatore, a cui è stata conferita l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, hanno rivestito un ruolo fondamentale i temi pertinenti alle comuni iniziative di solidarietà e, soprattutto, rispetto alla preziosa assistenza fornita alla Repubblica durante i periodi più bui della pandemia. Il Segretario di Stato Beccari e il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti, incontreranno in serata l’Oratore Ufficiale della Cerimonia del 1° aprile 2021, Angelo Borrelli a cui verrà conferita l’onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, in seguito alla consueta Udienza degli Ecc.mi Capitani Reggenti ancora in carica, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini.

c.s. Segreteria di Stato Esteri