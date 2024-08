Biliardo, Alfredo Torre Rossini si aggiudica il titolo 2024 di 5 birilli

Biliardo, Alfredo Torre Rossini si aggiudica il titolo 2024 di 5 birilli.

Dal 15 al 25 Luglio si è svolto il Campionato Sammarinese di 5 birilli di biliardo, valido per formare la squadra che parteciperà alle prossime competizione internazionali. Le prime fasi hanno visto si sono svolte con i 18 partecipanti divisi in gironi e successivamente le semifinali e finali a scontro diretto. Alfredo Torre Rossini è il campione per il 2024, grazie alla vittoria in finale su Maurizio Gobbi. Rossini ha raggiunto la sfida decisiva avendo la meglio su Canio Cillis, mentre Gobbi ha sconfitto Manuel Mancini.

c.s. Cons

