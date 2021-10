Bioagrotech srl al San Marino Green Festival

Dal 23 al 24 ottobre l’azienda sanmarinese sarà tra gli sponsor della kermesse per presentare al pubblico il nuovo catalogo di BioBob, linea di hobbistica dedicata ai giardinieri e agli agricoltori fai da te. Alcuni dei nuovi prodotti saranno direttamente testati durante l’evento all’interno del corso di orticoltura promosso dall’azienda vivaistica Il Sorbo Bioagrotech sarà tra i protagonisti del San Marino Green Festival, evento dedicato alla sostenibilità ambientale che si terrà dal 23 al 24 ottobre presso la splendida cornice storica del Borgo Maggiore. Per l’occasione l’azienda sanmarinese, tra i principali sponsor della kermesse, proporrà al pubblico il nuovo catalogo di BioBob, linea di hobbistica dedicata ai giardinieri e agli agricoltori fai da te. Tutte le referenze, risultato dell’esperienza decennale di Bioagrotech nello studio e nella commercializzazione di fertilizzanti e substrati organici per l’agricoltura biologica, si presentano come un valido alleato per gli hobbisti e aspiranti tali alla ricerca di nuove soluzioni per valorizzare in maniera sostenibile i propri giardini, terreni e spazi domestici. Per approfondire la funzione e l’utilizzo dei vari prodotti si terrà anche un corso di orticoltura tenuto da Il Sorbo, vivaio specializzato nella ricerca di antiche varietà da frutto. L’azienda, con sede a Montefiorentino di Frontino (PU), darà dimostrazione di pratica di semina/trapianto utilizzando i prodotti di Bioagrotech studiati per arricchire il suolo, concimare e proteggere le colture. “Siamo molto felici e soddisfatti per l’organizzazione di questo momento formativo dedicato agli hobbisti e aspiranti tali”, commenta Alessio Privitera, amministratore unico dell’azienda sanmarinese. “Il corso organizzato dai professionisti de Il Sorbo è una modalità concreta e dinamica per avvicinarsi e conoscere un approccio all’agricoltura etico, sostenibile, rispettoso dell’ambiente e della collettività”.