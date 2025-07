Bioetica, psicologia e promozione della salute nel Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità dell’Università di San Marino

Conclusa il 26 giugno, l’iniziativa è stata offerta insieme all’Università Politecnica delle Marche

Sette docenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino hanno curato diciassette lezioni nell’ambito del Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità offerto dall’Ateneo sammarinese insieme all’Università Politecnica delle Marche, concluso giovedì 26 giugno con la discussione degli elaborati finali dei partecipanti e la cerimonia di consegna degli attestati.

Negli approfondimenti hanno trovato spazio tematiche come bioetica, psicologia, telemedicina, ambiente e stili di vita, sanità pubblica e progettazione nella promozione della salute.

Focus generale, inoltre, sui sistemi di assistenza sul territorio: “In un contesto sanitario in continua evoluzione – ha affermato a proposito il Rettore della realtà accademica marchigiana, Gian Luca Gregori – formare professionisti capaci di operare in maniera efficace e integrata è una priorità. Il nostro impegno è volto allo sviluppo di nuove competenze e alla valorizzazione del ruolo dell’infermiere di comunità, figura chiave per la sanità del futuro”.

Fra gli obiettivi del Master, la trasmissione di competenze capaci di agevolare la creazione di relazioni di fiducia con le persone per gestire strategie indirizzate in misura maggiore alla prevenzione e alla promozione della salute, la realizzazione di un’assistenza centrata sui problemi e le necessità degli individui tenendo presenti i legami affettivi e sociali, la partecipazione alle attività di ricerca e la promozione dell’educazione terapeutica della famiglia.



