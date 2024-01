Biscotto, limone e lavanda: il gelato che unisce tre aziende sammarinesi a Sigep 2024

La 45° edizione di Sigep Rimini sarà il palcoscenico per la presentazione di un nuovo gusto gelato realizzato per l’occasione da Leagel e Ghenea: Biscotto, limone e lavanda di San Marino, arricchito dagli speciali biscotti LaVanda de La Serenissima. La produttrice di ingredienti di qualità per gelateria e pasticceria e il marchio della Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi (COS), che promuove la coltivazione locale di piante officinali e la produzione di oli essenziali e loro derivati, si uniscono in una proposta sapientemente bilanciata che vede protagonista la pregiata lavanda bio tutelata dal Consorzio Terra di San Marino. Il Consorzio è un marchio collettivo che garantisce il rispetto di specifici disciplinari tecnici di produzione e consente di conoscere e analizzare ogni passaggio dell'intera filiera produttiva. Da sabato 20 gennaio sarà possibile provare in anteprima esclusiva lo speciale gusto gelato presso lo stand di Leagel ed apprezzarne la singolare nota aromatica. Una sinergia, quella tra Leagel e il Consorzio Terra di San Marino, destinata a rafforzarsi e a rinnovarsi nei prossimi mesi anche tra i banchi dell’accademia professionale Gelato Master School nelle due sedi di Roma e San Marino. Un progetto cooperativo volto a valorizzare le produzioni locali nella difesa delle tradizioni rurali. Leagel sarà presente a Sigep Rimini dal 20 al 24 gennaio 2024, padiglione C7.

cs Leagel