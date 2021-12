BKN301: a San Marino si può pagare con carta di credito e debito nelle colonnine di carburante

Da oggi, grazie a BKN301, a San Marino si può pagare con carta di credito e debito alle colonnine self- service delle stazioni di servizio. Il sistema di pagamento è già disponibile presso i terminal Petrol, per i quali l’azienda fintech ha finanziato e concluso il processo di abilitazione e certificazione a fine novembre; altri distributori stanno aggiornando i sistemi per poter accogliere al più presto le nuove funzionalità. BKN301 risolve una questione così importante per il Paese in collaborazione con Camera di Commercio e con le Associazioni di Categoria di San Marino. Stiven Muccioli, CEO BKN301, dice: "Siamo molto soddisfatti di questo risultato. Il servizio è infatti vantaggioso sia per i cittadini, a cui semplifica la vita, che per gli esercenti, ai quali permette maggiori incassi. Inoltre, tutto si traduce in un flusso di nuove entrate per lo Stato, l’innesco tanto atteso di un nuovo circolo virtuoso.”

c.s. BKN301