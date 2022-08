BKN301 con gli atleti Alessandra Perilli e Gian Marco Berti verso Parigi 2024

Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, i due campioni sammarinesi di Tiro a Volo che alle Olimpiadi di Tokio 2020 hanno ottenuto due storiche medaglie: bronzo nel trap femminile per Alessandra e medaglia d'argento in coppia nel mixed team, hanno siglato un accordo di sponsorizzazione con BKN301 che li accompagnerà nel percorso verso le Olimpiadi di Parigi del 2024. Il debutto della partnership tra l'Istituto di Pagamento sammarinese e i due atleti del Titano, da tanti anni ai vertici del ranking mondiale del Tiro a Volo, avverrà durante i prossimi Campionati Europei a Larnaca (Cipro), dal 24 agosto al 12 settembre 2022, occasione nella quale Perilli e Berti indosseranno per la prima volta i materiali brandizzati BKN301. Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301: “Dopo la sponsorizzazione della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio si allarga l'impegno di BKN301 nel sostenere e promuovere lo sport del Titano. Oggi abbiamo raggiunto infatti con grande soddisfazione un accordo di partnership che lega BKN301 a due atleti che rappresentano l'eccellenza nel Tiro a Volo nel mondo: Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, due campioni che da tanti anni fanno brillare sulla scena internazionale il nome della Repubblica di San Marino. Un impegno, questo, che ci accomuna. Siamo quindi lieti di poterli supportare nei prossimi anni nelle competizioni che dovranno affrontare, augurando loro tanti successi”. Alessandra Perilli, atleta: “Il percorso di preparazione di un atleta verso gli appuntamenti più prestigiosi necessita di tanto lavoro ma anche di adeguate partnership con aziende in grado di garantire sostegno all’impegno quotidiano. L’accordo con BKN301 non è un semplice accordo di sponsorizzazione quanto piuttosto una collaborazione a sostegno di un progetto ambizioso e prestigioso. Grazie!”. Gian Marco Berti, atleta: “Dobbiamo ringraziare di cuore BKN301 che ha scelto di sostenerci in questo percorso che ha come obiettivo finale quello della partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Questa iniziativa dimostra la sensibilità di BKN301 verso il nostro progetto e verso lo sport sammarinese. Per noi è un onore portare il loro brand sulle divise, speriamo di riuscire a contraccambiare con i risultati!”

Cs - BKN301 S.p.A.