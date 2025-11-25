BKN301 estende il round Serie B a €33 milioni e avvia un nuovo capitolo di crescita globale e acquisizioni

BKN301 Group, provider globale di soluzioni fintech, annuncia nuovi traguardi strategici che segnano l’avvio di una fase decisiva del proprio percorso di crescita: il Gruppo ha ottenuto una linea di credito da fondi e conti gestiti da BlackRock e ha acquisito Planky, società tech con sede nel Regno Unito specializzata in analisi finanziarie basate su AI e Open banking. La linea di credito si aggiunge al più recente round di Serie B, portando a €33 milioni il totale complessivo dei capitali raccolti. Il nuovo apporto finanziario consentirà a BKN301 di accelerare la propria roadmap e scalare la sua piattaforma di digital banking architecture nei mercati EMEA. Integrando infrastrutture modulari con tecnologie avanzate di data analytics e machine learning, il Gruppo prosegue la propria missione di abilitare l’innovazione finanziaria nelle economie emergenti e oltre. Evoluzione AI-driven: l’integrazione di Planky Attraverso l’acquisizione di Planky, BKN301 integra nella propria piattaforma di digital banking una soluzione di AI e data analytics. I modelli di machine learning sviluppati da Planky — specializzata in insight finanziari in tempo reale, scoring comportamentale e analisi predittive — potenzieranno ulteriormente l’ecosistema di BKN301. L’integrazione permetterà a banche e fintech che utilizzano la tecnologia di BKN301 di offrire esperienze di banking digitale più intelligenti, rapide e personalizzate, nel pieno rispetto degli standard di compliance e scalabilità. “Questo traguardo segna un momento decisivo per BKN301”, dichiara Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301. “Con il finanziamento per la crescita e le capacità AI di Planky, acceleriamo verso la nostra visione di un’infrastruttura fintech di nuova generazione — intelligente, aperta e progettata per promuovere l’inclusione finanziaria su larga scala nei mercati emergenti”. Slancio strategico e roadmap futura L’estensione del round di Serie B e l’acquisizione di Planky arrivano in un momento di forte sviluppo per BKN301, che continua ad ampliare la propria presenza in Europa, Medio Oriente e Africa, supportando banche, fintech e corporate con un'infrastruttura agile e potenziata dall’AI. 2 Riservat o – Confide ntial La strategia di crescita per i prossimi 18 mesi prevede:  il rafforzamento delle capacità di AI e data analytics all’interno della piattaforma core;  l’espansione delle partnership strategiche con istituzioni finanziarie regionali;  la valutazione di ulteriori operazioni di M&A per accelerare l’evoluzione tecnologica e la penetrazione di mercato. “Stiamo costruendo l’infrastruttura per la prossima ondata di innovazione finanziaria”, aggiunge Muccioli. “L’AI sta rivoluzionando il settore dei servizi finanziari e BKN301 è in prima linea: uniamo intelligenza, scalabilità e compliance normativa per permettere ai nostri clienti di innovare più rapidamente.”



