BKN301 integra la nuova soluzione di marketing e pagamento Alipay+ a San Marino, tra i primi in Europa

BKN301, società fintech Banking-as-a-Service che opera come Istituto di Pagamento di San Marino, è tra i primi in Europa a rendere disponibile per i negozi sammarinesi la soluzione di pagamento e marketing Alipay+, consentendo agli esercenti di accettare pagamenti mobile dai clienti asiatici. Alipay+, introdotto da Ant Group, proprietario e operatore di Alipay, fornisce pagamenti mobile cross- border globali e soluzioni di marketing che consentono pagamenti digitali ai partner commerciali (in particolare le piccole e medie imprese) per servire al meglio i propri utenti e clienti su scala globale. Offrire Alipay+ tra le modalità di pagamento accettate a San Marino spalanca il commercio e il turismo del Paese verso Oriente, anche grazie ai servizi di marketing e rewards previsti da Alipay+, aiutando ad ampliare il bacino di utenza di negozi fisici e online a oltre un miliardo di persone. I clienti asiatici possono infatti accedere a informazioni, promozioni e pagamenti con semplicità (online e offline) usando lo smartphone. Con questo importante accordo, BKN301 permette alle tre principali banche di San Marino — Banca Agricola Commerciale, Banca di San Marino e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino — di configurare gli Smart POS degli esercenti, dando loro la possibilità di accettare transazioni effettuate non solo da visitatori cinesi che utilizzano Alipay, ma anche con tutti i principali wallet asiatici che si appoggiano a questo innovativo sistema.

Stiven Muccioli, CEO di BKN301, commenta: “L’integrazione di Alipay+ all’interno delle nostre modalità di pagamento è una grande opportunità di sviluppo e crescita per San Marino. Oggi, grazie alle potenzialità del fintech, semplifichiamo l’esperienza di acquisto dei clienti e turisti asiatici che possono acquistare tramite smartphone anche nel nostro Paese. Questo cambiamento permetterà di aprirci a nuovi mercati internazionali e accogliere un nuovo e vastissimo bacino di clienti dall’Oriente. Per favorire l’evoluzione dei servizi bancari e finanziari, porteremo nuove soluzioni in quei mercati aperti all’innovazione che guardano oltre un’offerta tradizionale, mostrando quindi forti potenzialità di crescita. Per questo, l’accordo si inserisce pienamente nella nostra strategia.”

“I pagamenti mobile aiutano a innovare la conversazione tra clienti e merchant, online e offline. Le nostre soluzioni Alipay+ connettono i commercianti locali con i clienti globali attraverso le app di pagamento partner. La partnership con BKN301 è un’ulteriore conferma del nostro impegno verso l’affermazione della cashless economy a San Marino che oltre a garantire un’esperienza di acquisto gratificante, permette e aiuta i merchant a intercettare opportunità di visibilità e crescita a livello globale", commenta Pietro Candela, Head of Business Development di Alipay Europe.

Grazie ad un progetto totalmente rinnovato da marzo 2021, BKN301 offre un intero ecosistema di soluzioni digitali evolute. Con i servizi di monetica lato issuing e acquiring copre circa il 90% del mercato dei pagamenti elettronici di San Marino.

c.s. BKN301