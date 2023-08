BKN301 lancia 301pay: la nuova soluzione tecnologica sviluppata per effettuare e ricevere pagamenti in semplicità Semplice integrazione, massimo controllo: l'innovativa piattaforma 301pay per gli esercenti di San Marino gestisce incassi e pagamenti globali con i principali circuiti di pagamento internazionali, per aumentare la conversione dell'e-commerce.

BKN301, società Fintech della Repubblica di San Marino, è lieta di annunciare il lancio di 301pay la nuova soluzione tecnologica sviluppata per semplificare il processo di pagamento e incasso per tutti gli esercenti sammarinesi. 301pay è un gateway di pagamento online modulabile ed integrabile, PCI-DSS compliant. 301pay è la soluzione offerta da BKN301, Istituto di Pagamento sammarinese legittimato ad operare nella Repubblica di San Marino e che include la più vasta selezione di circuiti e sistemi di pagamento internazionali presenti nel Territorio. Il software, sviluppato dal Gruppo BKN301, si rivolge a tutti gli esercenti sammarinesi che desiderano potenziare il proprio fatturato e migliorare la gestione dei pagamenti. Indipendentemente dalle dimensioni dell'attività, 301pay offre funzionalità utili sia per piccoli negozianti e commercianti, per grandi società ed e- commerce. Grazie alla gestione dei principali circuiti internazionali, all'analisi evoluta in tempo reale delle transazioni e alla possibilità di predisporre pagamenti ricorrenti, è possibile aumentare le vendite e ridurre l'abbandono del carrello. 301pay fornisce inoltre insights che consentono all’esercente di conoscere meglio il proprio cliente e contribuire ad aumentare il tasso di conversione. La sua facile integrazione con le principali piattaforme e-commerce tramite plugin e API consente di personalizzare l'esperienza di pagamento. Con 301pay, è possibile generare link di pagamento e QR code personalizzati da inviare al cliente. I link di pagamento possono essere condivisi con il cliente tramite canali quali WhatsApp, SMS o social media, garantendo un processo di pagamento rapido e senza complicazioni. 301pay rappresenta un modo semplice ed efficace per vendere online: la funzionalità Pay-by-link consente di vendere online con o senza un e-commerce strutturato. 301pay è molto di più di un gateway di pagamento. La piattaforma consente all’esercente di gestire incassi centralizzati, rimborsi in pochi click, reporting accurato, riconciliazioni semplificate e fornisce una visione approfondita del comportamento dei clienti. Grazie all’interfaccia user friendly, 301pay permette di offrire ai propri clienti un checkout rapido, per un’esperienza di pagamento semplice ed intuitiva. 301pay è una soluzione globale che raggiunge facilmente clienti in tutto il mondo. Grazie all'integrazione di BKN301 con i principali circuiti internazionali come Mastercard, Visa, V-Pay, PayPal ed ulteriori a breve disponibili quali Alipay+ e UnionPay, gli esercenti possono incassare pagamenti da ovunque. Questa piattaforma di pagamento globale, intuitiva e sicura consente di ampliare il business poiché in grado di raggiungere i clienti in tutto il mondo. È possibile ricevere ulteriori informazioni in merito a 301pay sul sito bkn301.sm

