BKN301 nella Top 10 delle startup fintech 2022

BKN301, durante il primo anno di operatività effettiva, celebra sia l'ingresso nella Top 10 delle startup fintech di EconomyUp, una delle testate di riferimento del settore, sia ricevendo il premio “Innovazione & Leadership - Soluzioni Digitali di Pagamento” dal comitato scientifico di Le Fonti TV, la prima TV in Italia sull’economia, finanza e professioni. EconomyUp ha segnalato BKN301 tra le prime dieci realtà 'da tenere d'occhio' nel 2022, in particolare sottolineando la chiusura del primo seed round, del valore di 3 milioni di Euro, e l'obiettivo prefissato dalla startup di diventare operatore open-market e cross-border di riferimento nei settori open banking e pagamenti digitali, portando le sue soluzioni tecnologiche nei mercati internazionali, specialmente quelli emergenti (Africa, Medio Oriente, Europa dell’Est). Le Fonti Awards, invece, è tra i più importanti premi in Italia per il settore economico, finanziario e legale, riconosciuti anche a livello internazionale. BKN301 si è aggiudicata il riconoscimento Eccellenza dell’Anno in “Innovazione & Leadership - Soluzioni Digitali di Pagamento” con la seguente motivazione: "Per la trasformazione da Istituto di Pagamento sammarinese a impresa digitale con slancio internazionale. Con l’obiettivo di diventare un operatore open-market e cross-border di riferimento nell’open banking e nei pagamenti digitali. Per garantire sempre fluidità e chiarezza nei processi di scambio, pagamento e risparmio". Alla serata milanese di premiazione, iniziata negli studi televisivi di via Dante e proseguita a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, ha partecipato e ritirato il premio Federico Zambelli Hosmer, Founder & Chief Business Officer di BKN301. Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301, ha commentato: “È sempre un onore ricevere riconoscimenti che vanno a premiare il lavoro svolto da BKN301, in particolare in questo primo anno di attività. Un progetto che sta crescendo rapidamente anche grazie a tutto lo staff che, quotidianamente, sta profondendo impegno, dedizione, professionalità al raggiungimento dei traguardi prefissati. Abbiamo ancora tanto da compiere e da realizzare: l'attenzione che BKN301 ha ottenuto tra addetti ai lavori e stampa specializzata a livello internazionale ci stimola a proseguire, ancora con maggior convinzione, sulla strada che stiamo percorrendo”.