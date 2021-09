I maggiori player del settore FinTech - oltre 4000 partecipanti e 1500 aziende da tutto il mondo - si sono dati appuntamento al Money20/20 di Amsterdam dal 21 al 23 settembre 2021, per confrontarsi e cogliere opportunità di networking uniche in questo settore – la tecnologia applicata alla finanza. Anche San Marino ha fatto sentire la sua voce grazie a BKN301, l'azienda FinTech che ha presentato le proprie soluzioni di pagamento digitale e i propri servizi dedicati a banche ed aziende internazionali. “I principali obiettivi – ha sottolineato il CEO di BKN301 Stiven Muccioli – di questa straordinaria esperienza sono stati quelli di creare nuove opportunità di collaborazione, espandere i propri progetti per potenziare il business internazionale, intercettare e capire i nuovi trend per portarli nella nostra realtà. Non si conquista il futuro di questo settore restandosene chiusi nella propria realtà, ma aprendosi e confrontandosi con i migliori player internazionali: BKN301 vuole essere tra i protagonisti che creeranno il futuro del settore dei pagamenti digitali, migliorando i servizi agli utenti, user experience e sviluppando nuove partnership e strategie”.

c.s. BKN301