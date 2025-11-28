BKN301 S.p.A. e Banca Agricola Commerciale S.p.A. lanciano Mastercard Move a San Marino

Una nuova importante innovazione digitale arriva nella Repubblica di San Marino grazie alla collaborazione tra BKN301 S.p.A., Banca Agricola Commerciale (BAC) S.p.A. e Mastercard. Mastercard Move, con le sue funzionalità per il trasferimento di denaro, è ora disponibile sull’app BKN301 per i soli clienti BAC S.p.A., rendendo così BAC S.p.A. la prima banca del mercato sammarinese ad adottare questa soluzione. Con Mastercard Move e le sue innovative funzionalità per il trasferimento di denaro, i clienti BAC S.p.A. possono trasferire rapidamente fondi dalle loro carte Mastercard ad altre carte Mastercard, sia a livello nazionale che internazionale, rendendo i pagamenti più accessibili e convenienti. Questa innovazione fa parte dell'evoluzione continua dei pagamenti digitali a livello europeo e internazionale. Dopo l'introduzione di SEPA Instant in Europa, che ha ridefinito le aspettative dei consumatori in termini di immediatezza e semplicità, la traiettoria è chiara. I clienti richiedono servizi sempre più veloci, sicuri e comodi, capaci di supportarli sia nella vita quotidiana che nelle relazioni economiche globali. Con Mastercard Move, anche le istituzioni finanziarie operanti a San Marino si allineano a queste nuove dinamiche, offrendo una soluzione che risponde agli standard internazionali più moderni. «Con Mastercard Move, integriamo un servizio di pagamento digitale all'avanguardia nella nostra app, permettendo ai clienti BAC S.p.A. di inviare denaro in tutto il mondo in pochi minuti. Questa collaborazione dimostra come l'innovazione e la sinergia tra BKN301 S.p.A e BAC S.p.A. possa offrire soluzioni concrete, sicure e facili da usare per tutti.» – Federico Zambelli Hosmer, CEO di BKN301 S.p.A. «Grazie alla collaborazione tra BKN301 S.p.A. e Mastercard, BAC S.p.A. è la prima banca del territorio ad introdurre questa novità per i propri clienti un servizio che unisce velocità, sicurezza e comodità. Mastercard Move, integrato nell'app BKN301, consente trasferimenti di denaro internazionali con pochi semplici tocchi dallo smartphone, rafforzando il nostro impegno nella digitalizzazione dei servizi bancari.» – Micaela Licia Menicucci, Direttore Generale di Banca Agricola Commerciale S.p.A. Mastercard Move è Il portafoglio di soluzioni per il trasferimento di denaro di Mastercard e offre a distributori diretti, banche, istituzioni finanziarie non bancarie e ai loro clienti soluzioni di trasferimento di denaro rapide e sicure, sia a livello nazionale che internazionale. Il portafoglio di soluzioni raggiunge oltre 90 destinazioni tra Paesi e territori. Un ulteriore passo verso l'innovazione dei pagamenti digitali con un servizio globale pensato per tutti Per la prima volta, un'istituzione finanziaria di San Marino offre la possibilità di effettuare trasferimenti rapidi verso milioni di carte Mastercard in tutto il mondo, direttamente dall'app mobile. Si tratta di un cambiamento che impatta positivamente cittadini, professionisti, studenti e famiglie con esigenze di mobilità e connessione internazionale. Con questa innovazione, BAC S.p.A. rafforza il suo ruolo di banca moderna e orientata al cliente, e BKN301 S.p.A. conferma la sua missione di portare tecnologie e servizi di pagamento digitale avanzati nel mercato sammarinese.

