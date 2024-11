Black Friday Rimini: il 42% delle famiglie approfitterà degli sconti anticipando i regali di Natale. Tra i settori più gettonati elettronica, abbigliamento, cura della persona, ma anche viaggi

Mancano pochissimi giorni all’ormai tradizionale appuntamento con il Black Friday e, come ogni anno, i negozi e i portali online si stanno preparando a tale appuntamento applicando sconti e promozioni anche con molto anticipo. In molti, nella nostra città infatti, aspettano il "Venerdì Nero" per effettuare acquisti che rimandano da tempo. Secondo le stime dell’Osservatorio Federconsumatori il numero di famiglie che approfitteranno degli sconti quest’anno saranno il 42% . la spesa media a famiglia, che si attesterà a circa 138,90 euro. Una spesa che inciderà sull’andamento degli acquisti natalizi: la maggior parte di chi effettuerà acquisti (oltre il 69%) lo farà per comprare regali a prezzi scontati. La maggior parte di chi effettuerà acquisti durante il Black Friday lo farà online, ma questo appuntamento rappresenta un’opportunità anche per negozi fisici e catene, che da settimane stanno organizzando le proprie campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni prima e dopo il Black Friday. L’estensione del periodo in cui avvengono gli sconti consentirà anche di incentivare le vendite in una fase in cui le famiglie si trovano in forte difficoltà a causa di prezzi ancora molto elevati. Secondo le nostre prime stime a regnare in testa alla classifica delle categorie merceologiche più acquistate saranno, ancora una volta, i prodotti di elettronica, incalzati dall’abbigliamento e dalla cura della persona, che quest’anno guadagnano terreno. Di seguito, nel dettaglio, i settori più gettonati per gli acquisti del Black Friday 2024: 1. Articoli di elettronica (soprattutto: tablet, smartphone, smartwatch, smart tv e sound bar) e piccoli elettrodomestici (soprattutto dispositivi smart per la casa). 2. Abbigliamento e calzature. 3. Trucchi, prodotti per la skin care e servizi per la cura della persona. 4. Viaggi ed esperienze (dai treni ai voli, alle agenzie viaggio, ormai molti in questo settore applicano sconti in occasione del Black Friday, approfittando anche del forte ritorno della voglia di viaggiare, che spinge sempre più persone a sostituire il viaggio al tradizionale regalo di Natale). 5. Alimentazione e servizi di ristorazione. 6. App, programmi e abbonamenti online (abbonamenti in app, e software offrono promozioni molto vantaggiose in questa occasione). 7. Sport e wellness (palestre, negozi spostivi, centri di fitness). 8. Visite ed esami medici, prodotti farmaceutici. 9. Servizi di manutenzione (dal controllo caldaia al controllo gomme, ormai nei settori più svariati si trovano promozioni per il Black Friday). 10. Eco-sostenibilità (se il Black Friday è un incentivo al consumismo sfrenato, sono molti i brand e gli enti che hanno deciso di avviare, in tale occasione, iniziative e campagne sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini sul rispetto dell’ambiente: dalle aziende che hanno deciso di piantare un albero per ogni prodotto venduto durante il Black Friday a quelle che hanno integrato il proprio shop online con misuratori dell’impatto ambientale dei propri ordini, o anche con meccanismi che consentono di compensare le emissioni di anidride carbonica generate da ogni ordine donando a una causa green… ma attenzione, in questi casi, al greenwashing). Il Black Friday, tuttavia, non è solo occasione di acquisti a prezzo scontato e caccia agli affari, può nascondere numerose insidie: dai falsi sconti a vere e proprie truffe! Questa ricorrenza rappresenta un’occasione ghiotta, per alcuni, per mettere in atto fenomeni speculativi: online e nei negozi, infatti, alcuni esercenti aumentando il prezzo dei prodotti, in modo da far apparire ancor più convenienti sconti che in realtà sono pressoché irrilevanti e in alcuni casi inesistenti. La norma è chiara e impedisce tali pratiche, ecco perché invitiamo i cittadini a segnalarcele! Federconsumatori ha redatto una breve guida da seguire per effettuare acquisti sicuri e responsabili.

