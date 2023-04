Blocco consegne Amazon, Asdico incalza il governo

L’associazione consumatori Asdico torna alla carica sul caso Amazon e incalza il Governo a trovare una soluzione al blocco delle spedizioni e-commerce. “Riceviamo in continuazione telefonate – afferma il presidente dell’Asdico Mirco Battazza - in merito al ripristino della consegna dei pacchi di Amazon. Il tema continua essere sentito da tantissimi i consumatori, soprattutto dalle persone che hanno difficolta di mobilità che si vedevano recapitare ogni ordine al proprio domicilio con tempestività e garanzie. Chiediamo al Governo di attivarsi celermente per risolvere i problemi che lo hanno generato” “Il nodo delle vendite on-line in Repubblica – continua - e le sue implicazioni di natura tecnica e fiscale è infatti una questione irrisolta ormai da troppo tempo. Neppure la recente firma del memorandum con il numero due del colosso dell’e-commerce, Paul Misener, è servita a rimuovere queste limitazioni nella libertà di scelta dei consumatori”. Soddisfazione invece per il ripristino del rimborso carburanti sulla Smac da 10 a 15 centesimi a litro. “Era una rivendicazione – ricorda il presidente Asdico - che la nostra associazione aveva avanzato da tempo, la modifica era stata proposta e votata durante la riforma delle pensioni. Oggi con soddisfazione si ripristina il ruolo e la funzione di uno strumento dedicato ai consumatori”.

c.s. Asdico