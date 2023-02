Blockchain e criptovalute al centro dei prossimi workshop dell’Università di San Marino, insieme a San Marino Innovation

Trentasei ore di approfondimenti insieme a figure come avvocati, artisti, galleristi, ricercatori, amministratori delegati e docenti, fra casi di studio, applicazioni e meccanismi legati alla blockchain e alle criptovalute. Questo il prossimo workshop organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, rivolto agli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, in collaborazione con San Marino Innovation. Con l’obiettivo di fornire agli iscritti ai percorsi triennale e magistrale gli strumenti necessari per conoscere prospettive e potenzialità delle tecnologie coinvolte, la cinque giorni al via lunedì 13 febbraio nella sede del World Trade Center di Dogana (torre B, terzo piano) spazierà fra marketing e metaverso, crypto arte e diritto d’autore, affrontando gli aspetti chiave portati in aula da otto relatori selezionati da San Marino Innovation, ente certificatore di idee innovative che conta nel proprio ecosistema 89 imprese ad alto contenuto tecnologico. Fra i relatori dei workshop ci sarà Sara Noggler, amministratore delegato di Polyhedra, realtà impegnata sul fronte delle pubbliche relazioni: “Siamo di fronte a un’innovazione che cambierà il mondo rispetto a come lo conosciamo”, spiega descrivendo il contesto che porterà in aula. “Le persone dovranno diventare utenti consapevoli, oltre che avere gli strumenti per decidere se intraprendere progetti che coinvolgono queste tecnologie nelle proprie professioni o aziende, piccole o grandi che siano. Durante il mio intervento - prosegue - affronterò opportunità e rischi coinvolti citando esempi da marchi come Nike, Dolce & Gabbana e Telepass. In futuro potremmo affidarci a questi sistemi negli acquisti senza nemmeno saperlo. Occorre però che non ci siano barriere, ma anzi basi di conoscenza. Saremo gli unici, fra le altre cose, a possedere i nostri dati e decidere se e come condividerli. Un aspetto su cui si dibatte parecchio”. La portata dei workshop è sottolineata anche dalla docente Karen Venturini, coordinatrice dell’iniziativa: “Gli studenti - le sue parole - avranno la possibilità di fare pratica con importanti innovazioni digitali sempre più utilizzate nel mondo del lavoro. In aula ci saranno anche i founder di 10 startup di San Marino Innovation che, forti della loro esperienza manageriale, hanno colto l’opportunità di approfondire tematiche legate alla tecnologia blockchain per trasferirle nel proprio settore accrescendo così l’ecosistema innovativo del territorio.” Un approccio confermato dal direttore del corso di laurea in Ingegneria Gestionale, Leonardo Tagliente: “Attraverso iniziative come questa adottiamo metodologie didattiche integrate e trasversali al fine di far sviluppare al massimo le potenzialità dei nostri studenti”. Il direttore di San Marino Innovation, Michele Cervellini, si dice infine entusiasta: “La collaborazione tra l’Ateneo e il nostro istituto negli anni si è consolidata sempre di più e ha portato in territorio iniziative formative tese ad approfondire le nuove tecnologie, rivolgendosi non solo agli imprenditori ma anche a studenti e cittadini. I workshop ne rappresentano un esempio perfetto, combinando formazione, mondo del lavoro e innovazione, con l’auspicio di creare nuove figure professionali”.

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino