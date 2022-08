Blockchain nuove sfide e nuovi orizzonti

In data di venerdì 5 agosto ore 17:00 si svolgerà, online tramite diretta Facebook alla pagina https://www.facebook.com/GiovaniDC, l’evento “Blockchain: nuove sfide e nuovi orizzonti” Infatti, recentemente in Europa si stanno facendo importanti passi avanti con il nuovo regolamento sui Crypto Asset (denominato MiCA) e vorremmo iniziare alcune riflessioni a partire dall’attuale normativa sammarinese. L’evento è aperto a chiunque sia interessato ad avvicinarsi a questi argomenti oppure abbia intenzione di capire meglio le opportunità, a qualsiasi livello, qualora il nostro Stato si aprisse maggiormente al settore. Questo approfondimento verrà fatto grazie a relatori di altissimo profilo, come il Prof. Ranieri Razzante, Docente Universitario di “Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio” nell’Università di Bologna e di “Diritto dell’Economia” presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale oltre ad essere consulente per la Cybersecurity del Sottosegretario al Ministero della Difesa Italiana. Avremo il Dott. Fabio Andreini, presidente dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica che, oltre a spiegare in modo semplice l’attuale legge, ci ripoterà l’esperienza degli operatori del settore. L’obiettivo della serata è di stimolare maggiormente il dibattito sull’utilizzo delle criptovalute con un occhio alle tecnologie a loro sostegno, senza tralasciare gli aspetti riguardanti la sicurezza e la tutela degli utilizzatori. L'Unione europea infatti, ha aperto con decisione l’argomento ed ora intende promuoverne lo sviluppo in modo consapevole considerato il grande potenziale economico e chiede a tutti i paesi di unirsi per questo lavoro poiché i fattori in causa sono molteplici. Anche nello spirito di rendere le tecnologie vicine ai non addetti ai lavori, in questo momento di formazione politica, i GDC si fanno parte attiva per porre delle domande sia per raccogliere le opinioni dei concittadini, sia per capire la volontà politica ad affrontare argomenti che riguardano il nostro futuro, come ad esempio: Quali potranno essere gli scenari futuri di sviluppo dei crypto asset? Quale potrebbe essere la posizione di San Marino verso questi nuovi strumenti? Potrebbe il nostro Stato ottenere dei benefici potenziando la normativa attuale? Che tipo di ricaduta potrebbero avere sul territorio? Modereranno la serata l’On. William Casali, membro del Consiglio Grande e Generale ed il Dott. Emanuele Cangini, membro dei Giovani Democratico Cristiani. Vi aspettiamo al nostro appuntamento di Formazione Politica https://www.facebook.com/GiovaniDC

