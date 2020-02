Blu Nautilus: “Cesena capitale nazionale del libro: noi ci siamo” La Fiera dedicata al Libro antico più importante dell'Emilia Romagna appoggia la proposta di Cesena capitale del libro

“Ci ha fatto molto piacere leggere la proposta del Comune di Cesena di candidarsi a capitale nazionale del libro. Siamo rimasti un poco stupiti nel vedere citate tante iniziative fatte in città, in sostegno dell’iniziativa, e dimenticarsi di menzionare la fiera dedicata al libro antico più importante dell’Emilia Romagna e ospitata proprio a Cesena. Dico questo non certo con spirito polemico, bensì con la disponibilità di dare il nostro sostegno a una eventuale candidatura cesenate all’evento”. A dirlo è Fausto Bianchini, amministratore di Blu Nautilus, la società che da nove edizioni organizza a Cesena Fiera la mostra mercato più illustre sul territorio regionale: “C’era una volta il libro”. “Siamo partiti quattro anni fa – prosegue Bianchini - scommettendo con le sole nostre forze su questa nicchia di mercato che richiama in fiera oltre una settantina di espositori da tutta la Penisola, alcuni dei quali anche dall’estero, con le loro proposte di libri antichi, rari ed esauriti, stampe e cartografia. La scelta di Cesena non è stata casuale. In questa città è stata istituita una delle prime biblioteche civiche al mondo, per mano di Malatesta Novello, e ci era parso appropriato promuovere un evento dedicato al libro antico. I risultati ci hanno dato ragione, a partire dal pubblico accorso da tutta Italia che ha riconosciuto la qualità e la validità dell’offerta espositiva, così come alla visibilità mediatica dedicata all’evento”. Bianchini evidenzia la specificità della rassegna cesenate. “Ogni edizione si è sempre avvalsa anche di una mostra collaterale dedicata a un tema specifico. Per citare la prossima in programma questo fine settimana (sabato 15 e domenica 16 febbraio), sarà presente un prezioso spartito musicale di Mascagni, nonché una speciale sezione sarà dedicata ad autografi e manoscritti vergati dalla mano di celebri personaggi della storia. Entrambe le iniziative sono in collaborazione con Autografia (Associazione Periti Calligrafi Certificatori) che porterà in fiera anche i propri periti per valutare in presa diretta l’autenticità o meno di alcune note firme storiche, questo con l'ausilio di strumenti ad-hoc. Tutto questo per evidenziare la particolarità di questo evento al quale come Blu Nautilus abbiamo creduto e che ci auguriamo possa trovare un suo spazio nel progetto di Cesena capitale italiana del libro. Non ci resta che dare a tutti appuntamento per questo fine settimana per vedere di persona la manifestazione e toccare con mano il gusto di una pagina ingiallita dal tempo”.



