Bollette del gas, nuova pesantissima e inaccettabile stangata

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia, appresa solo attraverso gli organi di stampa, che è stato deciso un nuovo ulteriore aumento del prezzo del gas per tutti gli utenti sammarinesi. La decisione è avvenuta con una delibera in materia tariffaria, la n. 4 del 21 giugno, da parte della autorità di regolazione per i servizi pubblici e l'energia, senza mai informare o chiedere il benché minimo confronto con le associazioni dei consumatori! L'entità di questi aumenti è pesantissima; si tenga conto che dal 1° gennaio 2022 il costo del gas al metro cubo è passato dai precedenti 47 centesimi a 61 centesimi, con un aumento secco del 30%: ora, dal prossimo 1° luglio, quindi tra pochissimi giorni, il prezzo sale ulteriormente a quasi 79,5 centesimi, pari ad un altro 30% in più. Tenendo conto della capitalizzazione, con questa nuova stangata il gas subisce un aumento complessivo del 69%. Tutto ciò avviene nonostante le rassicurazioni del Segretario di Stato al Lavoro con delega alla Azienda dei Servizi, il quale solo pochi mesi fa aveva dichiarato che erano stati realizzati dei contratti di fornitura dell'energia che mettevano al riparo da ulteriori rincari. Evidentemente le sue erano dichiarazioni tutt'altro che veritiere; è necessario invece che venga assicurata la massima trasparenza anche nelle forniture, oltre che il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori a tutela dei diritti della cittadinanza. Questi ulteriori aumenti metteranno ancor più in difficoltà quelle famiglie che già non avevano retto l'urto dell'aumento precedente, e allarga il numero dei cittadini per i quali le bollette del gas rappresenteranno un salasso insopportabile! L'incoerenza del Segretario di Stato e del Governo è totale; mentre hanno da poco approvato misure volte a dare alcune tutele alle famiglie più in difficoltà rispetto gli aumenti tariffari, hanno la spudoratezza di mettere in campo ancora nuovi aumenti! L'Associazione Sportello Consumatori stigmatizza questo comportamento irresponsabile del Governo, e chiede quantomeno che si rimetta subito mano alle misure a sostegno delle famiglie, affinché siano aumentatati e rafforzati gli interventi per fare fronte anche a questa nuova pesantissima stangata sulle bollette del gas.

Cs - Associazione Sportello Consumatori