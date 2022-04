Bollettino di statistica I trimestre 2022

L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica comunica la sintesi dei principali aggiornamenti dei dati statistici relativi a:

• Popolazione:

Al 31 marzo 2022 la popolazione residente risulta pari a 33.705 unità (+0,3% rispetto a marzo 2021) e la popolazione presente, comprendente anche i soggiornanti, ammonta a 34.960 (+0,6% rispetto a marzo 2021). Analizzando lo sviluppo della popolazione presente negli ultimi dodici mesi è possibile constatare che i cittadini sammarinesi sono aumentati di 117 unità e rappresentano l’80,7% della popolazione. I cittadini italiani rappresentano il 15,2% della popolazione e sono aumentati di 86 unità, mentre gli abitanti con cittadinanze diverse da quelle appena elencate (4,1% della popolazione) sono diminuiti di 8 unità. I nati vivi da gennaio a marzo 2022 ammontano a 44 (-12 rispetto allo stesso periodo del 2021), i deceduti sono stati 74, in diminuzione di 16 unità rispetto al primo trimestre 2021. La causa di morte più diffusa è legata a malattie del sistema circolatorio, circa il 30% del totale, mentre i deceduti a causa del Coronavirus o delle sue conseguenze sono 17, pari al 23% del totale. Il saldo naturale relativo ai primi tre mesi del 2022 è negativo di 30 unità, lo scorso anno era pari a -34 unità. I matrimoni celebrati, ove almeno un coniuge è cittadino sammarinese, da gennaio a marzo 2022 sono stati 15 (4 in più rispetto al primo trimestre 2021), di cui solamente uno celebrato con rito religioso. I nuclei famigliari sono 14.612, 81 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un numero medio di componenti pari a 2,3. Nel primo trimestre 2022 sono immigrati 88 individui, la maggior parte di essi proviene dall’Italia (64 immigrati), così come la cittadinanza degli immigrati (51 individui hanno la cittadinanza italiana). Gli emigrati ammontano a 51 individui, di cui 42 hanno scelto l’Italia come destinazione. Gli emigrati con cittadinanza sammarinese sono 38 e 9 quelli con cittadinanza italiana.

• Imprese:

Il totale delle imprese presenti ed operanti in Repubblica, al 31 marzo 2022, è pari a 5.066 unità registrando, rispetto al 31 marzo 2021, un incremento di 146 aziende (+3%). Analizzando il trend dell’ultimo anno solare, si registra un aumento del numero delle imprese in quasi tutti i settori, in particolare si evidenza il saldo positivo di: “Commercio” (+50 unità pari al +4,6%), “Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche” (+38 unità pari al +3,9%), “Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di supporto alle imprese” (+10 lavoratori pari al +5,6%) ed “Istruzione” (+10 unità pari al +22,7%). Si registra una moderata variazione del numero di imprese del settore “Attività manifatturiere” pari a +4 unità. A marzo 2022 la forma giuridica più diffusa è quella societaria con 2.870 unità, seguita dalle attività libero professionali con 723 unità e dalle imprese artigianali con 369 unità. La maggior parte delle imprese sul nostro territorio ha piccole dimensioni, infatti il 43,2% del totale ha da 1 a 9 addetti e il 50,5% non ha dipendenti.

• Turismo:

Il turismo di sosta, da gennaio a marzo 2022, ha registrato 14.579 arrivi (+197% rispetto al 2021) per un totale di 24.539 pernottamenti (+171%), con una media di 1,68 notti trascorse per ogni persona arrivata. Confrontando gli arrivi del trimestre con quelli dello stesso periodo del 2019, si registra un valore in linea con il periodo pre pandemico, in leggero calo il numero delle notti trascorse che risultano inferiori del -2,6%. I turisti che nel 2022 hanno scelto di pernottare a San Marino provengono per il 95% dall’Europa, l’Italia è il paese di provenienza della maggior parte di turisti (80% sul totale).

• Trasporti:

Al 31 marzo 2022 il totale dei veicoli registrati in Repubblica è di 52.614 (99 veicoli in meno nell’ultimo anno) e le immatricolazioni di veicoli, 662 nei primi tre mesi del 2022, hanno registrato un aumento di 131 unità (+25%) rispetto al primo trimestre 2021; incremento imputabile alle automobili, che da gennaio a marzo 2022 hanno raggiunto 476 immatricolazioni, 97 in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Le auto elettriche o ibride immatricolate ne primo trimestre sono 98 (+48 rispetto al 2021), pari al 20,6% delle immatricolazioni di auto. Nel primo trimestre 2022 sono stati immatricolati 115 veicoli a due ruote (+33 rispetto all’anno precedente) e 71 mezzi di lavoro, 1 in più rispetto allo stesso periodo 2021.

• Occupazione / disoccupazione:

Al 31 marzo 2022 le forze di lavoro complessive sono pari a 23.192 unità, rispetto al 31 marzo 2021 si registra un incremento di 672 unità (+3%). I lavoratori dipendenti del settore privato sono 17.093 e, insieme a quelli del settore pubblico, rappresentano l’89,7% della forza lavoro. Le altre componenti della forza lavoro sono rappresentate da 1.597 lavoratori indipendenti (6,9% della forza lavoro) e 795 disoccupati totali (3,4%), di cui 497 sono disoccupati in senso stretto. I lavoratori dipendenti del settore privato nell’ultimo anno sono aumentati di 994 unità (+6,2%); i settori che hanno registrato l’aumento più consistente sono: “Attività manifatturiere” (+360 lavoratori pari al +5,5%), “Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli” (+281 lavoratori pari al +10,6%), “Attività dei Servizi di Alloggio e Ristorazione” (+102 lavoratori pari al +11,7%), “Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche” (+91 unità lavoratori al +10,3%) e “Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di supporto alle imprese” (+45 lavoratori pari al +6,5%). Si registra un saldo negativo del numero dei lavoratori nei settori “Sanità e Assistenza Sociale” (-11 lavoratori pari al -4,4%) e “Attività Finanziarie e Assicurative” (- 6 lavoratori pari al -1%). Nel Settore Pubblico Allargato i lavoratori sono diminuiti di 40 unità nell’ultimo anno, assestandosi a 3.707 (-1,1% rispetto al 31 marzo 2021). Negli ultimi dodici mesi il numero di frontalieri è aumentato dell’11,4% (+689 unità), raggiungendo la cifra di 6.724 lavoratori, pari al 32,3% del totale dei lavoratori dipendenti. Nella ripartizione per qualifica, i frontalieri sono principalmente “Operai” (56,9%) e “Impiegati” (41,1%), mentre solo l’1,7% rientra tra i dirigenti. Al 31 marzo 2022 i disoccupati totali sono 795, nell’ultimo anno sono diminuiti di 253 unità, di cui -56 maschi e -197 femmine. I disoccupati in senso stretto, ovvero coloro che si rendono immediatamente disponibili ad entrare nel mondo del lavoro, sono 497, 306 in meno rispetto al 2020, pari al -38%. Tra di essi, il titolo di studio prevalente è il diploma di maturità (31,8% del totale) e la maggior parte ha un’età compresa tra i 25 e i 29 anni (15,9% del totale). Rispetto al mese di marzo 2020 i disoccupati in senso stretto con età inferiore ai 30 anni sono diminuiti di 105 unità, pari al -41%, mentre quelli con oltre 50 anni sono diminuiti di 100 unità pari al -45%.

• C.I.G.:

La cassa integrazione guadagni liquidata nel 2021 ammonta a € 4.092.573, con un totale di 819 aziende che ne hanno fatto ricorso. Nello stesso periodo del 2020 la cassa integrazione ammontava a € 13.175.586 e le aziende coinvolte erano 2.152. Relativamente alle cause si rileva che l’importo liquidato per “Riduzione di attività per Covid-19” ammonta a € 2.701.193. L’Indennità Economica Speciale liquidata nel primo trimestre 2022 è pari a € 485.516, nello stesso periodo del 2021 ammontava a € 941.082.

Tutti i dati del bollettino di statistica sono disponibili sul sito internet www.statistica.sm

Cs - Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica