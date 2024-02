Bomba day (11 febbraio): servizio bus "Rimini - San Marino" non sarà attivo

Bomba day (11 febbraio): servizio bus "Rimini - San Marino" non sarà attivo.

Si comunica che il servizio di linea internazionale "Rimini - San Marino" non sarà attivo, per tutta la giornata di domenica 11 febbraio p.v., in ragione delle operazioni di disinnesco/recupero dell'ordigno bellico ritrovato in località Serravalle.

