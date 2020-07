Bonaccini incontra i Sindaci del territorio a Cattolica Oggetto dell’incontro il programma di investimenti straordinario da 12,5 milioni di euro

Il presidente Bonaccini e la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna hanno incontrato i Sindaci del territorio presso il Municipio di Cattolica. Presente il presidente della Provincia, Riziero Santi e la presidente dell’assemblea legislativa regionale, Emma Petitti. Oggetto dell’incontro: il programma di investimenti straordinario da 12,5 milioni di euro, risorse regionali nuove al di là di qualsiasi programmazione precedente, destinate a finanziare almeno un progetto per ogni Comune. Progetti pronti, già cantierabili, strategici per la riqualificazione e il recupero del territorio. Coinvolgimento e condivisione con il chiaro obbiettivo di promuovere la ripresa e attuare le opere bene e velocemente. Bonaccini: “Nel territorio per sostenere una ripartenza solida e inclusiva insieme alle comunità locali” “Per l’amministrazione di Cattolica - racconta durante il suo discorso il sindaco Gennari - e per tutta la sua comunità è un grande onore ospitare all’interno della propria casa comunale tutta la Giunta regionale e tutti i Sindaci della provincia di Rimini. – prosegue il primo cittadino – In questa fase l’appoggio della Regione diventa ancor più importante nel proporre bandi con risorse che diano la possibilità ai Comuni di portare avanti progetti strategici per le proprie comunità e per i territori”



