Bonelli - Benedettini: dal 24 maggio otto corse Rimini - San Marino.

La tradizione si rinnova anche quest’anno. Il “Gruppo Bonelli Bus & Benedettini” aumenta, in previsione della stagione estiva, le corse giornaliere della linea internazionale “Rimini – San Marino”. Da lunedì 24 maggio p.v. si passerà, infatti, dalle attuali quattro coppie di corse a otto (in andata e ritorno). Gli utenti del servizio viaggeranno in assoluta sicurezza nel pieno rispetto delle norme di contrasto della diffusione COVID – 19. “Bonelli Bus” e “Fratelli Benedettini Spa” invitano, pertanto, i passeggeri a seguire sui rispettivi siti e pagine social, relativamente agli orari adottati o per eventuali informazioni sul servizio.

