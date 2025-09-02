TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:56 Turismo religioso: legami più forti sulla "Via di Francesco", alla Pieve la reliquia di San Giovanni Paolo II 12:50 La Bologna-Dakar in musica etnica 12:36 Omicidio Pierina: si cerca la verità nell'audio dell'omicidio 12:32 Si rinnova la tradizionale visita dei Capitani Reggenti alla Casa Vacanze San Marino a Pinarella di Cervia 12:24 Nazionale San Marino: 26 convocati per le sfide con Bosnia ed Erzegovina e Malta 10:52 Travolto sulla Statale 16, muore ex commercialista di Santarcangelo 10:50 Fonte dell'Ovo: inaugurata l'opera dedicata a Sebastiano Minguzzi 08:10 Xi definisce Putin “vecchio amico” e loda i legami Cina-Russia 07:56 US Open: Sinner sconfigge Bublik in tre set, sfiderà Musetti ai quarti di finale 07:31 Maria Teresa Giardi ha portato San Marino alla Ultra-Rail Monte Bianco
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Bonus bebè: le proposte di Domani - Motus Liberi bocciate dal Governo a gennaio tornano oggi come “novità” dell’Esecutivo

2 set 2025
Bonus bebè: le proposte di Domani - Motus Liberi bocciate dal Governo a gennaio tornano oggi come “novità” dell’Esecutivo

Negli ultimi giorni è emersa, sulla stampa, la notizia di un imminente “bonus bebè” da 1.000 euro per ogni nuovo nato o adottato, inserito nella bozza di riforma sugli interventi a sostegno della famiglia.
Desideriamo ricordare ai cittadini che DOMANI - Motus Liberi aveva già portato questo tipo di proposte sul tavolo istituzionale lo scorso mese di gennaio, in occasione dei lavori della Commissione Finanze. Le nostre iniziative, finalizzate a introdurre strumenti di sostegno concreto alle famiglie e a promuovere la natalità, con una serie di misure che andavano anche a facilitare l'accesso agli asili nido ed il lavoro in maternità, venivano però tutte respinte dalla maggioranza.
Oggi, a distanza di pochi mesi, assistiamo con stupore al fatto che quelle stesse misure, bocciate senza esitazione, vengano riproposte dal Governo e presentate come proprie “idee innovative”.
Non pensiamo sia questo il modo di fare politica:
- si svilisce il lavoro delle opposizioni, che con serietà portano avanti proposte nell’interesse del Paese;
- si prende in giro la cittadinanza, a cui non interessa di chi sia la firma su un progetto, ma che pretende coerenza, visione e rispetto istituzionale.
DOMANI - Motus Liberi continuerà a battersi affinché le politiche per la famiglia non siano ridotte a un annuncio o a un gesto simbolico, ma si traducano in un piano organico di misure strutturali, capaci di accompagnare i genitori lungo tutto il percorso di crescita dei figli.
È inaccettabile che la maggioranza continui ad agire in modo disordinato e contraddittorio su un tema tanto delicato e centrale come la famiglia: la denatalità, con tutte le sue conseguenze - dalle scuole al futuro stesso della nostra società - non può essere affrontata con misure estemporanee e prive di visione.
Se oggi il Governo ha deciso di recuperare - tardivamente - le nostre proposte, ciò dimostra che avevamo visto giusto. Ma la differenza resta: noi le abbiamo portate con coraggio quando era il momento di decidere, loro le hanno bocciate e oggi le ripropongono prendendosi ogni merito.
D’altronde, è semplice fare politica riciclando le idee degli altri piuttosto che averne di proprie.

Comunicato stampa
DOMANI - Motus Liberi





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa