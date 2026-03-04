Bonus Ristrutturazione: un aiuto concreto per migliorare la propria casa e riqualificare il costruito

Bonus Ristrutturazione: un aiuto concreto per migliorare la propria casa e riqualificare il costruito.

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ricorda ai cittadini che è attivo il Bonus Ristrutturazione, uno strumento concreto pensato per sostenere le famiglie sammarinesi negli interventi di manutenzione, ristrutturazione e miglioramento energetico degli immobili. Si tratta di una misura che sta funzionando e che sta contribuendo in modo significativo alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sostenendo al tempo stesso il settore delle costruzioni e i professionisti del territorio. Il Bonus prevede che lo Stato contribuisca al pagamento degli interessi del mutuo, fino all’80%, per immobili fino a 200 mq.

Un sostegno importante che rende più accessibili interventi di:

• manutenzione ordinaria;

• modifica delle unità abitative;

• ristrutturazione;

• demolizione e ricostruzione con miglioramento energetico.

Per interventi di manutenzione e modifica interna è previsto un mutuo agevolato da 30.000 a 100.000 euro. Nei casi di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, il beneficio è legato anche al miglioramento della classe energetica dell’edificio. La misura premia chi investe nella qualità e nel risparmio energetico:

• mutuo agevolato fino a 100.000 euro;

• riduzione degli oneri edilizi;

• fino al 40% di riduzione per edifici che raggiungono la classe energetica A+.

Inoltre, più breve è la durata del mutuo, maggiore sarà il contributo sugli interessi riconosciuto dallo Stato. Il contributo può essere modulato in base al reddito, per garantire equità e sostenibilità.

Il Bonus è destinato a:

• residenti a San Marino;

• persone fisiche proprietarie di almeno il 50% dell’immobile;

• con esclusione delle residenze atipiche.

La richiesta è gestita dal tecnico incaricato e presentata online tramite il portale GEDI. L’erogazione avviene in due fasi:

• 70% del mutuo all’avvio dei lavori;

• 30% a fine lavori.

Condizione fondamentale è che l’immobile sia abitato o regolarmente affittato: in caso contrario, il beneficio decade.

“Con il Bonus Ristrutturazione previsto dalla Legge sull’Emergenza Casa – sottolinea Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente – abbiamo scelto di investire sulla qualità del costruito esistente, sostenendo le famiglie e promuovendo un modello di sviluppo più sostenibile. La misura funziona. Riqualificare significa migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e il valore degli immobili, rafforzando al tempo stesso l’economia del Paese.” La Segreteria invita i cittadini interessati a consultare il sito istituzionale per tutta la modulistica e le informazioni operative.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: