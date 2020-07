Bonus vacanze: accettato da quasi tutti gli alberghi riminesi. Intanto aumentano le prenotazioni grazie ai social media

La lunga tradizione di accoglienza della città di Rimini è confermata: quasi tutti gli alberghi della destinazione romagnola accettano il Bonus Vacanze. Il dato arriva da un sondaggio di VisitRimini presso gli alberghi associati, da cui emerge che il 90% delle strutture accettano il bonus. Dopo un primo momento di perplessità, gli adempimenti burocratici non hanno frenato gli albergatori riminesi che si sono messi all’opera per trovare soluzioni finanziarie che li mettessero nelle condizioni di permettere ai loro clienti di andare in vacanza con l’incentivo economico. . E i risultati non tardano ad arrivare, avvicinando a Rimini, oltre agli habitué, nuovi turisti che si affacciano per la prima volta ai lidi cittadini. La conferma arriva anche dalla domanda più ricorrente che viene timidamente posta al telefono in queste settimane ai quattro Uffici Informazione e Accoglienza turistica di VisitRimini aperti in città (Piazzale Fellini, Stazione Ferroviaria, Piazza Marvelli e Visitor Center in Corso d’Augusto) che riguarda proprio l’accettazione in generale del bonus vacanze a Rimini. E quando arriva puntale la risposta positiva degli operatori al front desk, dall’altro capo del filo la reazione è tra lo stupore ed l’entusiasmo. Un’altra nuova tendenza che si sta facendo strada nelle ultime settimane, è quella che vede sempre più ospiti che contattano gli uffici della DMC e le strutture alberghiere, richiamati dalle storie di Instagram, dai post e dagli spot su FaceBook, che si stanno facendo sempre più frequenti e professionali a tutti i livelli. Una tendenza che è certamente conseguenza anche del nuovo approccio alla rete e ai social media da parte degli utenti, che hanno imparato ad usare in modo consapevole e avveduto le nuove opportunità. Il passo quindi dal post alla prenotazione diventa più breve, perché migliore è la comunicazione e maggiore è la capacità di discernimento. Si tratta di una consapevolezza sempre più diffusa, che trascende il lato utente e che coinvolge anche chi è protagonista delle storie sui social e nei blog. È il caso dei sette blogger romagnoli che, per dare il loro contributo alla ripartenza del loro territorio, si sono resi disponibili a titolo volontario per raccontare Rimini e le sue esperienze. Hanno partecipato al blogtour organizzato da VisitRimini e di cui la DMC ha realizzato il video “Enjoy Rimini Lifestyle” https://www.youtube.com/channel/UCy3OdpmLyN4SvNwtYWJOL9Q disponibile sui canali social. Un grazie a: Giorgia - La Valigia di Pimpi; Erica e Fabio - Rivoglio la Barbie; Beatrice e Lorenzo - I lemurinviaggio; Giulia - Una Mamma per Guida; Alice - Ricette Vegolose.





