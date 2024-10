Boom di candidature per il Programma Volontari per il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka

Sono 131 le candidature ammesse alla selezione di giovani sammarinesi o residenti per il Programma ‘Volontari Padiglione di San Marino Expo 2025 Osaka’ tra quelle pervenute al Commissariato Generale del Governo sammarinese per la partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka 2025 alle 12.00 di venerdì scorso 4 ottobre 2024. Ognuno dei candidati ammessi alla selezione riceverà nei prossimi giorni comunicazione scritta dal Commissariato per sostenere le prove che accerteranno i criteri richiesti dal bando. L’elenco dei nominativi dei candidati ammessi alla selezione è stato pubblicato – come da bando - sul portale ufficiale dei servizi della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino www.gov.sm alla pagina del Commissariato. Il Commissario Generale Filippo Francini ha dichiarato: ‘Sono molto soddisfatto per l’interessamento che ha suscitato l’iniziativa tra i nostri giovani. I volontari che saranno selezionati formeranno il team che affiancherà lo staff del Commissariato e quello del Padiglione con il compito principale di accogliere e guidare i visitatori durante la loro permanenza nello spazio che il Titano occuperà durante l’esposizione giapponese contribuendo all’organizzazione e alla buona riuscita della partecipazione del nostro Paese all’evento internazionale più importante del prossimo anno che inaugurerà il 13 aprile fino al 13 ottobre 2025.’