Borgo Maggiore: chiusa la strada Villa di Sopra per tre giorni

La Giunta di Castello di Borgo Maggiore comunica:
ORDINANZA N.69/2022
VISTA LA RICHIESTA DELL'AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI, NEL CASTELLO DI BORGO MAGGIORE, CON OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLA POLIZIA CIVILE, PER CONSENTIRE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, RESTERA' CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE LA STRADA VILLA DI SOPRA DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 19,00 NEI GIORNI DI MERCOLEDI'8, GIOVEDI'9 E VENERDI' 10 GIUGNO 2022. I PERCORSI ALTERNATIVI SARANNO DEBITAMENTE SEGNALATI.
Il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini