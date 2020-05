Borgo Maggiore: riapre il mercato del giovedì

Con il Decreto – Legge n. 68 del 03/05/2020 da oggi si sono aperti ai soli esercenti ambulanti settore ALIMENTARE i mercati tradizionali della ns. Repubblica. Anche Borgo Maggiore giovedì 07/05/2020 riaprirà il proprio mercato tradizionale del giovedì con i soliti orari. Vista la presenza dei soli banchi di generi alimentari il mercato sarà predisposto sotto i Portici e nella attigua piazza Mercatale. Invitiamo sin d’ora gli utenti a partecipare al mercato tradizionale. Sarà necessario partecipare al mercato in maniera calma ed ordinata seguendo tutte le disposizioni di legge: portando la mascherina protettiva naso-bocca e già i propri guanti calzati in mano. Predisporremo un’area accoglienza dove sarà necessario sanificare le proprie mani (con gel idroalcolico o soluzione a base di ipoclorito di sodio) prima e dopo aver acceduto all’area alimenti freschi (frutta e verdura). Sarà presente in ogni caso il ns. Addetto al mercato per distribuire l’utenza e far accedere secondo i contingenti massimi previsti. In ogni caso raccomandiamo il mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale previste (1,5 metri) e di non toccare la merce esposta per alcun motivo. Gli esercenti provvederanno a completare i vs. ordini e ad imbustarli. Sperando che anche il mercato rappresenti un primo passo verso la normalizzazione della ns. vita sociale

Il Capitano di Castello di Borgo Maggiore



