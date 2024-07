Borse di studio dell’agenzia internazionale per l'energia atomica “Marie Sklodowska-Curie”

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri informano la cittadinanza di un’interessante opportunità per partecipare al programma di borse di studio “Marie Sklodowska-Curie” (MSCFP), dell’Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA). Si tratta di un'iniziativa innovativa che mira ad ispirare ed incoraggiare le giovani donne ad intraprendere una carriera nel campo del nucleare, sostenendo una forza lavoro inclusiva sia degli uomini che delle donne che contribuiscono e guidano l'innovazione scientifica e la tecnologica globale.

A tal fine, il MSCFP fornisce l’opportunità di ottenere borse di studio per i programmi di Master in materie nucleari e di perseguire uno stage agevolato dall'AIEA per un massimo di 12 mesi. Gli studenti interessati degli Stati membri dell'AIEA, tra cui San Marino, purché siano donne, e che abbiamo un accettazione o iscrizione ad un'università accreditata nel programma di master in un settore nucleare, possono candidarsi per gli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026, entro il 30 settembre 2024, collegandosi al link: https://www.iaea.org/services/key-programmes/together-for- more-women-in-nuclear/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme; ove si possono trovare tutte le informazioni relative.