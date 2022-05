Borse di studio MEXT: Research Students (dal 2023) per cittadini italiani e sammarinesi

Il Consolato Generale Onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino, in collaborazione con l’Università di San Marino, informa che il Ministero dell’Istruzione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia del Giappone (MEXT) offre a partire dall’anno 2023 borse di studio “Research Students”, rivolte a cittadini italiani e sammarinesi – nati dopo il 1° Aprile 1988 – in possesso di laurea (o titolo equipollente) con una buona conoscenza della lingua giapponese o inglese. Possono concorrere anche i laureandi, purché conseguano la laurea entro la fine di febbraio 2023 (partenza in aprile 2023) o di agosto 2023 (partenza a settembre/ottobre 2023). Per maggiori dettagli sui requisiti richiesti per presentare domanda, nonché sulla procedura di selezione, gli importi e il periodo della borsa di studio o altri aspetti si prega di consultare il seguente link: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_it/studio_ResearchStudents.html che si consiglia di leggere attentamente. Il Consolato Generale Onorario del Giappone e l’Università di San Marino sono a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

c.s. Il Console Generale Onorario del Giappone Leo Achilli