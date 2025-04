Borse di studio presso alcune Istituzioni accademiche italiane per cittadini stranieri residenti all'estero

L'Ambasciata d'Italia informa che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un bando di selezione per l'assegnazione di borse di studio presso alcune Istituzioni accademiche italiane da destinarsi a cittadini stranieri residenti all'estero per l'AA 2025-2026. Il termine ultimo per la trasmissione delle candidature è fissato alle ore 14.00 (quattordici) del 16 maggio 2025.

Il bando completo è disponibile ai seguenti link:

- https://www.esteri.it/it/opportunita/borse-di-studio/per-cittadini-stranieri/borsestudio_stranieri/

- https://studyintaly.esteri.it

- https://ambsanmarino.esteri.it/wp-content/uploads/2025/04/Bando-Borse-di-Studio-25-26.pdf

