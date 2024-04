Borse di studio "Research students" offerte dal Ministero dell'Istruzione giapponese (MEXT)

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri rendono nota un’interessante opportunità formativa offerta dal Ministero dell’Istruzione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia del Giappone (MEXT) per l’anno accademico 2025. Si tratta di alcune borse di studio “Research Students” rivolte a cittadini italiani e sammarinesi nati dopo il 1 aprile 1990 in possesso di laurea con buona conoscenza della lingua giapponese o inglese. Possono concorrere anche i laureandi, perché conseguano la laurea entro la fine di febbraio 2025 (partenza in aprile 2025) o di agosto 2025 (partenza a settembre/ottobre 2025). Il termine per poter presentare la domanda è il 3 maggio prossimo alle ore 8.00 (ora italiana) inviando richiesta via email al seguente indirizzo: ryugaku@ro.mofa.go.jp. Coloro che sono interessati alla partecipazione possono trovare tutte le informazioni e i documenti richiesti per la candidatura al seguente link: https://www.it.emb- japan.go.jp/itpr_it/studio_ResearchStudents.html

