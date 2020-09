Botika realizza piattaforma digitale per RemTech 2020Expo

In un momento caratterizzato da una situazione di crisi senza precedenti come quella causata dalla pandemia di Coronavirus, è stato inevitabile in molti settori riorganizzarsi ed adottare nuove strategie innovative. Il mondo del lavoro è sempre più smart e per necessità i rapporti diventano virtuali. Si aprono così nuove frontiere e anche diverse modalità di incontro, con lo sviluppo di nuovi strumenti digitali. È il caso della piattaforma digitale mondiale per l’ambiente nata per RemTech Expo - Digital Edition 2020, la fiera dedicata ai temi dell’innovazione e allo sviluppo sostenibile che si svolgerà a Ferrara dal 21 al 25 settembre. La piattaforma è stata ideata e realizzata da Botika, startup innovativa specializzata in Robotic Process Automation (RPA), piattaforme B2B e algoritmi di intelligenza artificiale. La piattaforma si articola in una Hall di accoglienza per i visitatori digitali che saranno coinvolti nelle room realizzate dalle imprese e dagli enti. In queste si potrà interagire con le più diverse e particolari esposizioni, sia tra visitatori ed espositori, che tra visitatori, sia in videochat, che chat semplice con molte funzionalità. “Abbiamo accolto la sfida di RemTechExpo con grande entusiasmo. In questo momento difficile riteniamo importante non arrendersi e appuntamenti come questo sono occasioni preziose di incontro e confronto per le imprese che hanno la possibilità di fare squadra e realizzare nuovi percorsi – ha spiegato Diego De Simone founder di Botika in occasione della conferenza stampa di presentazione di RemTech Expo che si è tenuta lunedì 14 settembre - La piattaforma che abbiamo ideato ricrea l'esperienza professionale per fare incontrare clienti da tutte le parti del mondo. Abbiamo lavorato per rendere speciale la relazione online, virtualizzando l'incontro delle persone, semplificando tutte le interazioni, dal video, alle chat, passando dallo scambio di biglietti da visita agli appuntamenti. L’edizione digitale permetterà di ampliare ancora di più i confini con la possibilità di raggiungere molti più fruitori. Il fatto che la piattaforma sarà al servizio della divulgazione e della sensibilizzazione di tematiche importanti come tutela ambientale, rigenerazione, risanamento, manutenzione e cura del territorio, è per noi un ulteriore motivo di soddisfazione”. “Virtualizzare l’esperienza per gli esigenti visitatori di RemTech Expo Digital Edition 2020 è stato particolarmente sfidante - continua Silvia Paparella General Manager di RemTech Expo – 600 realtà hanno già confermato la propria presenza ed avremo più di 1.000 relatori collegati da tutti i fusi orari del mondo. Abbiamo lavorato intensamente per creare sia una esposizione commerciale e sia un grande Hub di idee, e per questo devo ringraziare Botika per la messa a punto di uno strumento tecnologico così innovativo ed anche i miei preziosi collaboratori e coordinatori scientifici” Botika è una startup selezionata da San Marino Innovation per l’alto tasso di innovazione tecnologica. Botika negli ultimi cinque mesi è cresciuta di oltre il 50%. La startup è stata fondata da Diego De Simone, Gian Angelo Geminiani e Guido Ricci che vantano oltre 25 anni di esperienza nel settore per lo sviluppo e l’applicazione di software, nella gestione della sicurezza dei dati e delle architetture server e nel marketing aziendale. Tramite l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale ha sviluppato soluzioni nell'industria, nelle banche, nella telemedicina, nelle fiere e nel retail per automatizzare i processi aziendali: order entry, logistica, customer care, normalizzazione dati e piattaforme business to business.

Cs