BOTIKA riceve il riconoscimento Excelsa - Romagna Award 2021 di Confindustria Romagna

BOTIKA riceve il riconoscimento Excelsa - Romagna Award 2021 di Confindustria Romagna.

L’azienda di servizi nel settore dell’Innovazione e dell’Intelligenza artificiale, è stata l’unica realtà Sammarinese a ricevere il riconoscimento per la Performance economica nel 2020. San Marino, 29 settembre 2021 - Si è svolta ieri pomeriggio presso il MarePineta Resort di Milano Marittima (RA) la consegna dei Excelsa Award 2021, iniziativa biennale nata 10 anni fa per dare visibilità alle aziende eccellenti ed evidenziare il fine ultimo di fare impresa: generare benessere collettivo e diffuso. Alla base del raggiungimento dei risultati che hanno valso il premio a BOTIKA - unica azienda con sede a San Marino - per la migliore Performance Economica nel 2020 c’è stata la realizzazione della piattaforma digitale a microservizi Meeters e l’Assistente Digitale Tiron, due prodotti pensati per aiutare le imprese a relazionarsi con clienti, fornitori e stakeholder, uscendo dall’immobilità causata dallo stop forzato dovuto alle misure anti-Covid-19. Meeters nasce con l’idea di un nuovo modo di incontrarsi e fare business: la fiera virtuale o phygital (ibrido tra remoto e dal vivo) diventa l’occasione per creare e coinvolgere una Community unita dagli stessi riferimenti valoriali. Il cuore pulsante di questo progetto si evolve per andare a supportare le aziende nell’erogazione di formazione e assistenza tecnica da remoto, presentazione di schede prodotto, live chat con i reparti commerciali o business unit e altre funzionalità ancora. Tiron è un Assistente Digitale in grado di migliorare il flusso di lavoro di aziende e professionisti attraverso l’automatizzazione della pianificazione degli appuntamenti grazie alla sincronizzazione in tempo reale dei calendari, la creazione in automatico di email e link di videocall, con sistema Paypal integrato per la gestione dei pagamenti. Sul palco a ritirare il premio Diego De Simone, co-Founder di BOTIKA che alla presenza del Presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli, Danilo Casadei, Vicepresidente Confindustria con delega alla responsabilità sociale d'impresa e Maurizio Marchesini, Vicepresidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese, ha voluto condividere il premio con tutto lo staff: ”Il merito principale è stato quello di trovare dei collaboratori molto in gamba e autonomi, che hanno trovato spazio per sviluppare internamente nuove idee, creando un prodotto che ha aiutato in prima battuta le fiere ad andare online e successivamente le aziende a innovarsi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: