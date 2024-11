Bradipoteatar a Cipro: secondo meeting internazionale sul teatro per bambini e ragazzi

Si è concluso domenica scorsa, a Nicosia, Cipro, il secondo meeting internazionale del Network dei Piccoli Stati d’Europa di ASSITEJ dedicato al teatro per bambini e ragazzi. A rappresentare la realtà sammarinese, affianco ai rappresentanti di Lussemburgo, Liechtenstein, Islanda, Montenegro e Cipro, a rappresentare San Marino è stata la compagnia Bradipoteatar, che da sempre si dimostra attenta ai giovani e ai più piccoli del nostro territorio con un’ampia offerta di corsi formativi e spettacoli a kilometro zero a loro dedicati. I delegati dei diversi paesi, tra cui la regista, coreografa e co-fondatrice della compagnia sammarinese Aleksandra Di Capua, hanno potuto incontrare e conoscere la realtà culturale e artistica cipriota attraverso un ricco programma di festival, spettacoli, seminari, conferenze e visite, e si sono riuniti per continuare le conversazioni circa le sfide e le opportunità che si incontrano nel fare TYA (Theatre for Young Audiences) nei rispettivi Piccoli Stati e per continuare la pianificazione degli eventi e delle azioni future del Network. Parallelamente, i giovani artisti sammarinesi Anna Suzzi Valli e Enea Salicioni, hanno seguito il Next Generation Programme “ScenoScapes”. Insieme ad altri sei giovani artisti under 35, provenienti dagli altri cinque stati, hanno avuto l’opportunità di approfondire il design “green” di scenografie e costumi nell’ambito del teatro per bambini e ragazzi, sotto la guida di tre importanti mentori e artisti del panorama cipriota: i designer Andy Bargilly e Elena Katsouri, e il regista Giannis Karaoulis. A partire dalla riscrittura contemporanea di Anya Reiss dell’irriverente opera teatrale “Spring Awakening” di Frank Wedekind, gli otto giovani artisti, hanno discusso, immaginato, collaborato e creato nel giro di tre giorni cinque diversi set possibili, realizzandone i modelli in scala. Questi sono stati esposti e presentati ai delegati e al pubblico in occasione dell’evento conclusivo tenutosi al CYENS – Centre of Excellence, a Nicosia, la sera di domenica 3 novembre. In questa stessa occasione, è stata anche allestita la mostra “Inspiring Women in TYA”, dedicata alle donne che lavorano nell’ambito del teatro per bambini e ragazzi nei piccoli Paesi d'Europa, che il Network ha inaugurato lo scorso maggio a L’Avana, Cuba, in occasione del Congresso Mondiale di ASSITEJ. Il prossimo incontro del Network avrà luogo in Lussemburgo il prossimo giugno.

cs Bradipoteatar

