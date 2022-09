Bradipoteatar: al via i corsi di Teatro e Danza

L’Associazione Bradipoteatar lancia il nuovo anno della Scuola di Teatro e Danza Creativa. Ai blocchi di partenza anche le lezioni di prova gratuite per i corsi di Teatro e Danza Creativa che inizieranno da lunedì 19 settembre. Le lezioni con cadenza settimanale, sono divise per fasce di età a partire dai 3 anni in su e si svolgono nello Spazio Bradipoteatar situato in Via Rio Cerbiano, 10 a Murata e nei locali della Palestra della Scuola Elementare di Serravalle, per permettere una sede alternativa sul territorio della Repubblica. I corsi di Danza Creativa, aperti ai bambini delle Scuole d’Infanzia, Elementari, Medie e Superiori sono previsti il lunedì, mercoledì e venerdì a Murata, mentre le classi di Teatro si terranno il martedì a Murata o il giovedì a Serravalle. Per i ragazzi delle Scuole Superiori il corso si terrà il lunedì pomeriggio, mentre per chi frequenta l’Università, è dedicato il mercoledì sera. Il Teatro e la Danza Creativa sono ideali per sprigionare il divertimento e la creatività, passione e tante emozioni per esprimersi al meglio durante i sempre apprezzati spettacoli finali in Teatro. Si consiglia di telefonare al 335.7339768 o di spedire un’e-mail all’indirizzo bradipoteatar@bradipoteatar.com, per avere maggiori dettagli riguardo gli orari di inizio dei singoli corsi, divisi per fasce di età e per ogni ulteriore richiesta di informazioni e prenotare la lezione gratuita di prova. Vi aspettiamo!!!

Comunicato stampa

Associazione Bradipoteatar