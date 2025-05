Bradipoteatar: Grandi preparativi per la festa dei 18 anni

È terminata da qualche giorno la settimana di spettacoli della Scuola di Teatro e Danza Creativa Bradipoteatar al Teatro Concordia, patrocinati dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura in collaborazione con gli Istituti Culturali. Si è iniziato con lo spettacolo Medea, un adattamento del celebre capolavoro di Euripide che ha visto in scena giovani attrici e attori delle classi Junior e Next Generation. Medea ha esplorato le tematiche che ruotano attorno al capolavoro di Euripide e attualizzano la problematica eterna della grande figura tragica. La regia ha sottolineato con intensità le questioni poste dalle controverse vicende e dalle decisioni ambigue che Medea si trova ad affrontare. Il risultato è stato un insieme di teatro fisico e verbale, in cui i corpi, le parole e le emozioni hanno preso il centro del palcoscenico e sono giunti al cuore del pubblico contemporaneo, mettendolo di fronte ad uno specchio morale con implicazioni irrisolte, che evidenziano la complessità e la modernità delle antiche tragedie greche.

Poi si è passati allo spettacolo di danza Mune – I guardiani del Sole e della Luna. In scena dalle più piccole stelline che hanno brillato sul palco insieme alle bambine dei gruppi di danza delle Elementari fino alle ragazze delle Medie e delle Superiori, anche gli attori Cristiano e Nicole, che hanno costruito una cornice narrativa scritta dalla giovane drammaturga Greti Piattelli. Le coreografie della messinscena sono create su misura da Aleksandra Di Capua e dalla giovanissima coreografa Lena Tamagnini. Per l’occasione sono stati anche assegnati i diplomi di superamento degli esami certificati dal CID – Consiglio Internazionale della Danza, organismo emanazione dell’UNESCO, consegnati dal rappresentante per San Marino, Francesco Brigante.

L’ultimo spettacolo andato in scena è stato L’albero della Truffola, favola ecologista ispirata da un racconto del celebre Dr. Seuss, adattato sempre da Greti Piattelli, che ha dato voce ai simpaticissimi personaggi dei Dododado, piccoli animaletti del bosco, ai cittadini amanti della plastica e ai loro antagonisti ecologisti, che si ribellano alla Sindaca e al suo staff di venditori di aria fritta, sotto l’egida degli Spiriti della Natura.

A conclusione del mese, Bradipoteatar festeggerà i 18 anni della Scuola di Teatro e Danza, alla Sala Polivalente di Murata.



