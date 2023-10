Bradipoteatar in Liechtenstein: meeting internazionale sul teatro per bambini e ragazzi

La realtà teatrale sammarinese Bradipoteatar, che da sempre si dimostra attenta ai giovani e ai più piccoli con un’ampia offerta di corsi formativi e spettacoli a loro dedicati, rappresenterà San Marino in occasione dell’”International ASSITEJ Meeting - European Small Size Countries”, che si svolgerà dal 25 al 28 ottobre 2023 in Liechtenstein. Il meeting internazionale è organizzato nell’ambito del Network dei Piccoli Stati di ASSITEJ, l’Associazione Internazionale del Teatro per bambini e ragazzi che dal 1965 riunisce organizzazioni, teatri e artisti professionisti da oltre 75 Paesi che si dedicano al Teatro e alle Arti Performative per giovani e giovanissimi.

Tra questi, anche Bradipoteatar. Tre intense giornate di meeting, workshop e spettacoli attendono i rappresentanti di Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Cipro e San Marino. A rappresentare la realtà sammarinese e Bradipoteatar sarà la regista e coreografa Aleksandra Di Capua. Al suo fianco, Anna Suzzi Valli e Enea Salicioni seguiranno invece il Next Generation Project: un progetto formativo dedicato a un gruppo di 12 giovani artisti compresi tra i 18 e i 30 anni, due per ogni Piccolo Stato, condotto dalla coreografa lussemburghese Jill Crovisier attorno al tema “CREATIVITY – the ART of being in flux”.

A partire dallo spettacolo "SAHASA" di Jill Crovisier/JC Movement Produktion, i partecipanti approcceranno diverse discipline: danza sperimentale, teatro-danza, calcio freestyle, parkour; con l’obiettivo di esplorare e scoprire nuove possibilità di movimento e di espressione. Il motivo per cui la coreografa lussemburghese utilizza diverse discipline è quello di dimostrare che la creatività ha molte forme e che non deve necessariamente essere artistica all'inizio. In questo senso, la creatività non è accessibile solo agli artisti, dovrebbe anzi essere utile a tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalla formazione.

Attraverso l’incontro con la creatività in diverse forme e discipline, i partecipanti dimostreranno che la forza sta nella diversità, nel coraggio di sostenere questa diversità, nel desiderio di imparare dagli altri e di diventare più forti insieme. Quanto elaborato durante i tre giorni di workshop verrà infine presentato al pubblico durante l'evento finale, che si terrà la sera del 28 ottobre presso il Camäleon a Vaduz. L’appuntamento in Liechtenstein si prospetta essere soltanto il primo di molti altri.

Altri incontri e progetti sono in fase di pianificazione e saranno all’ordine del giorno proprio in Liechtenstein. In questa stessa sede, infatti, i rappresentanti del Network dei Piccoli Stati si riuniranno per discutere e organizzare i futuri progetti della rete.