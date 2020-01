Bradipoteatar lancia il nuovo anno della Scuola di Teatro e Danza Creativa con lo spettacolo ‘Un uomo comune’

L’Associazione Bradipoteatar lancia il nuovo anno della Scuola di Teatro e Danza Creativa con lo spettacolo ‘Un uomo comune’, liberamente ispirato al saggio della filosofa Hannah Arendt ‘La banalità del male’, che andrà in scena sabato 25 ottobre presso il Teatro Titano in una matinée dedicata agli studenti della Scuola Superiore, nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla celebrazione della Giornata per la Memoria. Un testo importante e una messinscena intensa dedicata a questo momento di importante riflessione sul passato per ragionare sul presente e sul futuro, per non dimenticare. Nell’immediato sono ai blocchi di partenza anche le lezioni di prova gratuite per i corsi di Teatro e Danza Creativa. Iscrizioni aperte da mercoledì 22 gennaio con i docenti Aleksandra Di Capua e Andrea Tamagnini, che dalle 16.30 alle 18.30 saranno a disposizione degli interessati per illustrare i corsi. Le lezioni con cadenza settimanale, sono divise per fasce di età a partire dai 3 anni in su e si svolgono nel nuovo Spazio Bradipoteatar situata in Via Rio Cerbiano, 10 a Murata e nei locali della Palestra della Scuola Elementare di Serravalle, per permettere una sede alternativa sul territorio della Repubblica. Il Teatro e la Danza Creativa per sprigionare il divertimento e la creatività, passione ed emozioni fino ai sempre apprezzati spettacoli finali in Teatro. I corsi di Danza Creativa, aperti ai bambini delle Scuole d’Infanzia, Elementari e Medie, dai 3 ai 14 anni, sono previsti il lunedì e il mercoledì a Murata, mentre le classi di Teatro si terranno il martedì a Murata e il giovedì a Serravalle. Per i ragazzi delle Scuole Superiori è stato attivato un nuovo corso il lunedì pomeriggio, mentre per chi frequenta l’Università, è dedicato il sabato pomeriggio.

Si consiglia di telefonare al 335.7339768 o di spedire un’e-mail all’indirizzo bradipoteatar@bradipoteatar.com, per avere maggiori dettagli riguardo gli orari di inizio dei singoli corsi, divisi per fasce di età e per ogni ulteriore richiesta di informazioni.



