Bradipoteatar: Seminario Teatrale intensivo Delle Arti e dei Mestieri.

Bradipoteatar, con il Patrocinio e il sostegno della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, e in collaborazione con gli Istituti Culturali organizza il Seminario Teatrale intensivo Delle Arti e dei Mestieri, giunto alla tredicesima edizione. Il seminario si rivolge ai giovani dai 15 ai 30 anni con l’obiettivo di avvicinarli alla pratica professionale del Teatro. Lo scopo del seminario è proporre una visione in cui l’Arte del Teatro e i saperi ad esso collegati possano divenire, oltre che potenti strumenti di crescita emotiva, artistica e relazionale, anche Mestieri a tutti gli effetti, coniugando passione e professione. Per info e iscrizione: 335.7339768 (Whatsapp) / bradipoteatar@bradipoteatar.com / #Bradipoteatar IG e FB www.bradipoteatar.com

Comunicato stampa

