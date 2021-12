Bradipoteatar verso il futuro

Bradipoteatar verso il futuro.

La Scuola di Teatro Bradipoteatar è fiera di annunciare che la nostra allieva Aurora Tortorelli, fresca di Laurea al DAMS di Bologna, è stata selezionata tra i soli 13 iscritti provenienti da tutta Italia, e sta già prendendo parte alle lezioni del Corso di Laurea Magistrale in Organizzazione dello Spettacolo dal vivo, presso la prestigiosa Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, primaria realtà italiana a livello europeo. Il corso di Organizzatore dello spettacolo dal vivo, è stato ideato da Paolo Grassi nel 1951, con l’esigenza di rinnovare la scena italiana anche attraverso la formazione di operatori consapevoli della propria missione culturale, innovando costantemente i piani didattici in funzione delle trasformazioni della vita culturale. L'unicità del corso è quella di riunire la formazione di varie professionalità dello spettacolo (organizzatori, attori, danzatori, registi, drammaturghi), permettendo ai vari comparti disciplinari di collaborare sinergicamente alla realizzazione di eventi e spettacoli. In questa maniera si crea per gli allievi la rara opportunità didattica di fare pratica di pari passo con gli approfondimenti teorici, partecipando ai principali progetti della Scuola e sperimentando così i risvolti organizzativi, partecipando negli anni a stage sul campo, collaborando con le principali compagnie e istituzioni culturali pubbliche e private, come il Piccolo Teatro di Milano, Endemol, il Festival dei due Mondi di Spoleto e il Festival D’Avignone. L’Organizzatore affianca, alle capacità gestionali e manageriali, le competenze di mediatore e traduttore esecutivo degli aspetti legati alla creazione artistica: è infatti in grado di concretizzare nella realtà del mondo lavorativo e produttivo (fatto di ritmi, scadenze, esigenze di committenza e normative) le istanze poetiche e artistiche, che sono alla base di ogni iniziativa culturale. È perciò una figura operativa che sa mettere insieme mercato e cultura, con abilità, competenze, conoscenza e consapevolezza. Aurora con grande energia sta così approfondendo la sua passione per il Teatro, nata e cresciuta all’interno della Scuola di Teatro Bradipoteatar ai cui corsi ha preso parte fin dal lontano 2008, che l’ha vista emergere e consolidare l’amore per l’Arte del Palcoscenico in tutte le sue sfaccettature, collegando l’aspetto artistico a quello tecnico e organizzativo. L’orgoglio è amplificato anche perché fa risaltare la bontà della nostra Scuola di Teatro e Danza Creativa, così come la visione del nostro progetto pluriennale ‘Delle Arti e dei Mestieri’, un seminario intensivo di avviamento alla pratica professionale del Teatro, che giungerà nel 2022 alla decima edizione, che vede realizzarsi con Aurora nel pieno delle proprie potenzialità.

c.s. Bradipoteatar

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: