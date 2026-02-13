Brand Gioielli a Sanremo 2026

In occasione della settimana del Festival di Sanremo, che si svolgerà nella cittadina ligure da martedì 24 febbraio fino a sabato 28 febbraio 2026, #BrandGioielli annuncia la propria presenza attraverso due collaborazioni parallele, attive in contemporanea e pensate per rafforzare la visibilità del marchio all’interno di contesti mediatici e relazionali di primo piano. La prima collaborazione vedrà #BrandGioielli partner di Oltre il Festival, format dedicato al racconto del contest canoro attraverso interviste e contenuti editoriali realizzati durante la settimana sanremese. In uno speciale spazio riservato agli artisti in gara, il logo #BrandGioielli farà da sfondo ufficiale alle interviste e ai momenti di presentazione dei nuovi brani in gara. In parallelo, #BrandGioielli parteciperà a Il Salotto delle Celebrità, punto di riferimento sanremese per incontri, interviste e momenti esclusivi durante la settimana del Festival. In questa occasione il marchio sarà presente all’interno della Gift Room, dove agli artisti e agli ospiti verrà consegnato un cadeau firmato #BrandGioielli, pensato come gesto di accoglienza e come simbolo del legame tra creatività, stile e valore del dettaglio. La doppia partecipazione a Sanremo conferma la volontà aziendale di presidiare eventi di rilevanza nazionale attraverso modalità differenti ma complementari: Visibilità editoriale e fotografica; Relazione diretta con artisti e protagonisti; Associazione del brand a contesti culturali e mediatici di alto profilo. Un approccio che consolida il posizionamento del marchio all’interno di un racconto contemporaneo in cui immagine, relazione e valore simbolico convivono.

#BrandGioielli è un marchio sammarinese che unisce qualità, ricerca stilistica e attenzione al dettaglio, portando avanti una visione del gioiello come elemento narrativo e identitario, capace di accompagnare momenti ed esperienze significative.



C.s. Brand Gioielli







