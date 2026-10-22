Breast Unit, donato all’ISS il software gestionale DataBreast L’Associazione Oncologica Sammarinese mette a disposizione un nuovo strumento per il monitoraggio del percorso senologico. La donazione si inserisce nelle iniziative dell’Ottobre Rosa

Breast Unit, donato all’ISS il software gestionale DataBreast.

Un nuovo strumento digitale entra a supporto del lavoro della Breast Unit dell’ISS grazie alla donazione dell’Associazione Oncologica Sammarinese. È stato consegnato oggi il software gestionale DataBreast, progettato per accompagnare il monitoraggio del percorso senologico, dalla diagnosi al trattamento e al follow-up, e per supportare l’équipe multidisciplinare nella raccolta e nell’analisi dei dati clinici. La donazione si inserisce nel percorso di consolidamento della Breast Unit e tra le iniziative promosse in occasione dell’Ottobre Rosa 2026. Alla cerimonia erano presenti il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Massimo Andrea Ugolini, il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini, il Coordinatore della Breast Unit Leonardo De Meo e la dr.ssa Marina Corsi, componente del Direttivo AOS. DataBreast è uno strumento specialistico dedicato ai centri di senologia, progettato per supportare la raccolta e l’analisi strutturata dei dati relativi al percorso delle pazienti, dalla diagnosi al trattamento e al follow-up. Il sistema consente inoltre di monitorare gli indicatori di qualità e la completezza delle informazioni raccolte, affiancando il lavoro dei professionisti e delle équipe multidisciplinari. L’introduzione del software si inserisce nel percorso di consolidamento della Breast Unit dell’ISS, con l’obiettivo di dotare i professionisti di strumenti utili a monitorare in modo continuativo l’attività e gli standard del percorso senologico e a sostenere una presa in carico sempre più coordinata delle pazienti. L’acquisizione di DataBreast era già stata indicata dall’ISS tra gli interventi previsti nell’ambito dello sviluppo della Breast Unit. La donazione rientra anche nel programma dell’Ottobre Rosa 2026, promosso dall’ISS insieme alle istituzioni, ai professionisti, alle associazioni e alle realtà del territorio e dedicato quest’anno alla memoria di Mariella Mularoni. Un programma che, nel corso del mese, affianca alle attività di prevenzione e diagnosi precoce momenti di informazione, partecipazione e sostegno, insieme ad azioni concrete rivolte al rafforzamento dei percorsi senologici.

“Questa donazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e il mondo associativo – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Massimo Andrea Ugolini -. Rafforzare gli strumenti a disposizione della Breast Unit significa sostenere la qualità dei percorsi dedicati alla salute della donna e dare continuità a un lavoro che vede prevenzione, diagnosi e presa in carico come parti dello stesso impegno verso le pazienti e la comunità”.

“Per la nostra Associazione questa donazione rappresenta qualcosa di più di un sostegno economico – spiega la presidente AOS, Maria Grazia Angeli –. È un modo per restituire alla comunità sammarinese una parte di quanto, in 33 anni, abbiamo ricevuto grazie alla generosità e alla fiducia di tante persone. Il nostro impegno è continuare a trasformare questa solidarietà in strumenti e opportunità concrete per i pazienti e per le strutture che ogni giorno si prendono cura di loro”.

“Ringraziamo l’Associazione Oncologica Sammarinese – afferma il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini – per una donazione che nasce dall’ascolto dei bisogni della nostra Breast Unit. Per l’ISS innovare significa mettere strumenti migliori nelle mani dei professionisti, ma soprattutto rendere più solida e continua la presa in carico delle persone. Dietro ogni dato e ogni percorso ci sono pazienti e famiglie che devono poter contare su competenza, coordinamento e vicinanza”.

c.s.

Segreteria di Stato Sanità

ISS

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