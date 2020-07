Breve racconto lunare il 23 luglio con Fabrizio Raggi

Giovedì 23 luglio alle ore 21,30 nell’ambito della rassegna “Copertina” promossa dalle Segreterie di Stato Cultura e Turismo, in collaborazione con gli Istituti Culturali, Ufficio del Turismo e SMIAF, presso la deliziosa location degli Orti Borghesi, Fabrizio Raggi porterà in scena “Breve racconto lunare”, con testi di Samuel Beckett, Gianni Rodari, Garcia Lorca, ma anche di Domenico Modugno, Loredana Bertè, Arnold Schönberg.

Poeti, musicisti e artisti che hanno narrato, cantato, soprattutto riposto sogni e speranze, in quel piccolo faro acceso: la luna! L'immaginario prende così il sopravvento sulla scienza. La luna "da conquistare" torna tra le pieghe del fantastico: "Io vorrei abitarci sulla luna - disse un bambino - perché niente ha senso. Siamo noi a dare senso alle cose e spesso, questo appare come l'eco di qualcosa che non c'è più". Fabrizio Raggi, noto attore, regista, actor Coach sammarinese si è diplomato nel 1995 presso la Scuola Internazionale di teatro di Roma con il massimo dei voti. In teatro come attore ha lavorato in molte produzioni; tra le più significative ricordiamo gli spettacoli con Giorgio Albertazzi, Giuseppe Patroni Griffi, Dario Fo, Gigi Proietti, Ugo Gregoretti, Antonio Calenda, Maurizio Scaparro,Carlo Croccolo, Roberta Torre, Adriana Martino, Luciano Melchionna e altri. In ambito cinematografico ha recitato con Aurelio Grimaldi, Scafidi,Branciaroli, Herlitzca, Dannunzio, Carbon , Cerman. In televisione è stato protagonista di puntata in telefilm e soap italiane da R.I.S., Don Matteo, La Squadra, La Ladra e in Cento Vertrine. Ha diretto come regista teatrale vari spettacoli tratti da autori classici, moderni e di propria produzione. Ha realizzato regie video di cortometraggi, mediometraggi spot televisivi, video musicali. E'stato direttore Artistico per la delegazione San Marino EUROVISION SONG CONTEST 2013 Malmo - Svezia e al ESC 2014 a Copenaghen Danimarca. Recentemente ha diretto PI AMURI O PI RAGGIA che è finalista ai ARFF di Barcellona nella sezione per il miglior documentario. Copertine è il titolo della manifestazione che vede le location più suggestive del centro storico della Repubblica di San Marino, popolarsi al tramonto di bianche coperte da pic nic, sule quali adagiarsi per assistere agli spettacoli dopo avere goduto di un ottimo pasto, consegnato sul posto dai migliori ristoratori sammarinesi. L'ingresso è gratuito ed a numero limitato; la priorità di accesso alle Copertine sarà data a coloro che prenoteranno il pasto attraverso i ristoranti.