“Bromance, voi non mi piacete”: lo spettacolo venerdì 13 gennaio al Teatro Tirano

Nell'ambito dell'iniziativa Healthy Habits a scuola, progetto ideato da David Mariani che punta a promuovere nelle scuole della Repubblica uno stile di vita sano, Rotaract Club San Marino propone al Teatro Titano di San Marino lo spettacolo comico “Bromance, voi non mi piacete”, portato in scena dalla compagnia comica Bromance, composta da Enea Salicioni, Filippo Matteoni, Jacopo Giardi e Cristiano Pezzi e che vede la collaborazione di Alice Giardi. Bromance è un gruppo comico formatosi a fine 2020, i cui membri vengono dalla scuola di teatro e danza creativa Bradipoteatar. Il gruppo, giunto al secondo spettacolo, proporrà il suo concetto di sane abitudini sviscerandolo in modo goliardico e dissacrante attraverso una serie di sketch di cabaret che ironizzano sulla quotidianità. Lo spettacolo si terrà alle ore 21 di venerdì 13 gennaio presso il Teatro Tirano di San Marino. I biglietti sono ancora disponibili per l'acquisto online su Eventbrite.it e fisicamente al bar Time Off di Borgo Maggiore o tramite l'Associazione Studentesca; il costo è di 14 euro e comprende la consumazione di un drink al Time Off. Il ricavato sarà in parte devoluto in favore del progetto Healty Habits per attivare iniziative in merito nelle scuole del territorio.