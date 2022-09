Bryan la corsa di una vita. Un docu‐film da sold out

Al termine dell’appassionante weekend di motori, lunedì 5 settembre, alle ore 21.00 si svolgerà al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, la prima assoluta del docu‐film “Bryan: La corsa di una vita”. Il documentario sulla vita di Bryan Toccaceli, nasce dall’idea di Jacopo Semprini, studente universitario sammarinese e creatore di contenutisul web, di raccontare la storia dell’ex pilota di motocrosssammarinese. La voce di Bryan narra la sua vita, dalla nascita della passione per i motori alla carriera in moto, fino al terribile incidente, la riabilitazione, i suoi obiettivi e la sua nuova vita; lo storytelling è completato dagli interventi dell’amico d’infanzia e dei genitori, insieme al contributo dell’amico e campione di Moto2 e pilota MotoGP Enea Bastianini. L’opera è un’iniziativa non‐profit, prodotta dalla collaborazione tra il protagonista e l’autore, e nata con l’intento di lanciare un forte messaggio di speranza attraverso l’esempio di Bryan, rappresentazione vivente dei valori del motorsport. Ingresso riservato su invito che ha già registrato il sold out.

