BSI. Prospettive economiche e finanziarie

La società di gestione 739, del gruppo Banca Sammarinese di Investimento, dedicherà una giornata di riflessione insieme ai più autorevoli esperti del settore, sul tema “PROSPETTIVE ECONOMICHE E FINANZIARIE. Giovedì 9 Ottobre prossimo, al Centro Congressi Kursaal si affronteranno le tendenze del mercato finanziario, gli effetti prodotti a livello globale delle nuove politiche commerciali, l’andamento dell’inflazione e le strategie generali delle Banche Centrali e dei singoli Stati per fronteggiare la crescita del debito pubblico e favorire la ripresa economica. Sarà l’occasione per proseguire nel solco già tracciato dalla precedente conferenza, voluta proprio nell’intento di offrire preziose analisi economiche, utili non solo per le istituzioni e le imprese, ma anche per i singoli investitori. Anche questa seconda edizione potrà contare sulla prestigiosa collaborazione degli esperti di Morgan Stanley, tra le più importanti banche di investimento a livello internazionale. Fra i relatori saranno infatti presenti Chiara Zangarelli, Senior Economist di Morgan Stanley e Giulia Miotto, Analista del settore bancario e fintech europeo di Morgan Stanley.

c.s. BSI







